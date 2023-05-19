В Энгельсе в "Ночь музеев" расскажут об Эльтоне

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Тема акции - «История и истории». Для посетителей будут организованы различные познавательные программы и мероприятия.Несколько тематических площадок будут посвящены Году педагога и наставника. Гости смогут стать участниками интерактивной познавательной программы «Урок в гимназии» и интерактивной площадки «Мы все учились понемногу», организованной Центром языка и культуры «Слово» (г. Энгельс).Во время акции посетители впервые станут участниками экскурсии по новому разделу экспозиции «Наследие Эльтона: география смыслов», реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект повествует о малоизвестных страницах истории основания города.Музей будет открыт для посещения с 18:00 до 22:30.