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Около трех тысяч человек встретили ретропоезд «Воинский эшелон» в Саратове

Новости

Сегодня на станцию Саратов-1 прибыл ретропоезд «Воинский эшелон». Его праздничный тур, организованный Приволжской железной дорогой, приурочен к 80-летию Победы в Сталинградской битве.
Около трех тысяч человек встретили ретропоезд «Воинский эшелон» в Саратове

В знак уважения к подвигу старшего поколения железнодорожники установили по периметру паровоза портреты своих родственников, являющихся участниками ВОВ и тружениками тыла.
На перроне ретропоезд встретили председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев, заместитель начальника ПривЖД Сергей Смертин, председатель совета ветеранов войны и труда ПривЖД Сергей Лиходаев, студенты, ветераны и другие жители города.
В честь прибытия «Воинского эшелона» была организована концертная программа, в ходе которой прозвучали песни военных лет и вокально-танцевальные номера на патриотическую тематику. В течение дня уникальный состав осмотрели около 3 тыс. саратовцев и гостей города.

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«Воинский эшелон» сформирован из двух действующих паровозов и шести железнодорожных платформ с техникой, применявшейся в период Сталинградской битвы. В числе экспонатов – танк Т-34-76, реактивная установка БМ-13 «Катюша», 85-мм зенитная пушка и 152-мм гаубица, танк Т-26 образца 1937 года и другие. Также в состав поезда включена сценическая платформа, вагон-теплушка и вагон с музейной экспозицией, содержащей материалы о роли железнодорожников в Великой Отечественной войне.
С актуальным графиком ретропоезда можно ознакомиться в специальном разделе сайта Приволжской железной дороги.