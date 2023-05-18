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В Саратове пройдет Неделя предпринимательства

Новости

С 19 по 26 мая в Саратовской области пройдет Неделя предпринимательства. На ней региональным Центром «Мой бизнес» запланировано сразу несколько мероприятий, приуроченных ко Дню российского предпринимательства – профессиональному празднику, который отмечается в стране ежегодно 26 мая.


Мероприятия пройдут в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке минэкономразвития области.

Неделя предпринимательства начнется с серии актуальных мастер-классов по продвижению своего бренда в социальных сетях. Главным, завершающим событием Недели станет мотивационный форум «Делай на 100».

Форум соберет на одной площадке федеральных экспертов в разных областях ведения бизнеса и несколько сотен активных предпринимателей Саратовской области. В рамках мероприятия участников ждут полезные мастер-классы, истории региональных предпринимателей в популярном формате TEDx, нетворкинг. Также будет организована зона консультационных площадок инфраструктуры поддержки бизнеса.

Программа Недели предпринимательства:

- 19 мая в 11:00: мастер–класс «Продвижение творческих брендов в социальных сетях. Стратегия, контент, упаковка аккаунтов» (Зарегистрироваться: https://forms.gle/1FcaxCqdhNvjshe5A);

- 22 мая в 16:00: мастер–класс «Создание красивого визуала в ленте» (Зарегистрироваться: https://forms.gle/aP6SAdcf9fHLKqY47);

- 24 мая в 11:00: мастер-класс «Фото и видео-контент для социальных сетей» (Зарегистрироваться: https://forms.gle/pWu1MnV5EjEzNzwC9).

Все мастер-классы пройдут в Центре «Мой бизнес» по адресу г. Саратов, ул. Краевая, 85.

26 мая с 9:00 по 17:15 на базе Исторического парка «Россия - моя история» состоится мотивационный форум «Делай на 100» (г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 19). Регистрация по ссылке: https://делайна100.рф/.