В Саратове пройдет Неделя предпринимательства

просмотров: 170

Мероприятия пройдут в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке минэкономразвития области.Неделя предпринимательства начнется с серии актуальных мастер-классов по продвижению своего бренда в социальных сетях. Главным, завершающим событием Недели станет мотивационный форум «Делай на 100».Форум соберет на одной площадке федеральных экспертов в разных областях ведения бизнеса и несколько сотен активных предпринимателей Саратовской области. В рамках мероприятия участников ждут полезные мастер-классы, истории региональных предпринимателей в популярном формате TEDx, нетворкинг. Также будет организована зона консультационных площадок инфраструктуры поддержки бизнеса.- 19 мая в 11:00: мастер–класс «Продвижение творческих брендов в социальных сетях. Стратегия, контент, упаковка аккаунтов» (Зарегистрироваться: https://forms.gle/1FcaxCqdhNvjshe5A);- 22 мая в 16:00: мастер–класс «Создание красивого визуала в ленте» (Зарегистрироваться: https://forms.gle/aP6SAdcf9fHLKqY47);- 24 мая в 11:00: мастер-класс «Фото и видео-контент для социальных сетей» (Зарегистрироваться: https://forms.gle/pWu1MnV5EjEzNzwC9).Все мастер-классы пройдут в Центре «Мой бизнес» по адресу г. Саратов, ул. Краевая, 85.26 мая с 9:00 по 17:15 на базе Исторического парка «Россия - моя история» состоится мотивационный форум «Делай на 100» (г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 19). Регистрация по ссылке: https://делайна100.рф/.