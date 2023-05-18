Летом в регионе пройдет Фестиваль Уличного кино

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Фестиваль уличного кино 2023 пройдёт с июня по сентябрь. В его конкурсную программу войдут лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми российскими режиссерами за предыдущий календарный год. Координатором показов Фестиваля в Саратовской области, по традиции, выступит областной киновидеоцентр.В настоящее время продолжается прием заявок на участие в Фестивале уличного кино. Площадками для показов могут стать кинотеатры под открытым небом, парки, набережные, стадионы, центральные улицы, арт-площадки населенных пунктов, а также закрытые помещения (библиотеки, музеи, кинотеатры, дома культуры). Главное условие – наличие кинопроекционного оборудования.Вход на киносеансы – свободный. Как и всегда, в конкурсной программе Фестиваля будут представлены яркие, оригинальные авторские короткометражки уже известных молодых режиссеров и дебютантов.Узнать подробности о Фестивале уличного кино можно по электронной почте prokino-sarkvc@mail.ru или по телефону (8452) 62-02-71 (отдел кинопродвижения областного киновидеоцентра). Заявки принимаются до 25 мая включительно.Фестиваль уличного кино проводится в России с 2014 года. Фильм-победитель конкурсной программы Фестиваля определяется зрителями, которые голосуют светом фонариков и телефонов. Итоги фестиваля будут объявлены в октябре-ноябре 2023 года.