Более 1300 жителей Лысогорского района проголосовали за объекты благоустройства

просмотров: 136

«В 2022 году в Лысогорском муниципальном районе в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, выполнены работы по благоустройству двух общественных и четырех дворовый территорий, - отметил замминистра строительства и ЖКХ области Александр Мышев. - В текущем году предусмотрено финансирование в объеме 10 млн рублей. На данные средства благоустроят три общественные и одну дворовую территорию».Напомним, что отдать свой голос можно до 31 мая. Проголосовать можно:-на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;-на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета;-через приложение волонтёров, которые помогают жителям проголосовать в общественных местах на территории региона.