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Более 1300 жителей Лысогорского района проголосовали за объекты благоустройства

Новости
Онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства стартовало 15 апреля.
Жители Лысогорского района стали одними из самых активных участников – здесь за объекты благоустройства отдали свой голос более 1300 человек.
Более 1300 жителей Лысогорского района проголосовали за объекты благоустройства

«В 2022 году в Лысогорском муниципальном районе в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, выполнены работы по благоустройству двух общественных и четырех дворовый территорий, - отметил замминистра строительства и ЖКХ области Александр Мышев. - В текущем году предусмотрено финансирование в объеме 10 млн рублей. На данные средства благоустроят три общественные и одну дворовую территорию».

Напомним, что отдать свой голос можно до 31 мая. Проголосовать можно:
-на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;
-на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета;
-через приложение волонтёров, которые помогают жителям проголосовать в общественных местах на территории региона.