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Швейное предприятие в Саратовской области открыло новое производство

Новости
Швейное предприятие из Саратовской области открыло новое производство и теперь присутствует в четырех городах – Саратове, Энгельсе, Красноармейске и Петровске.
Швейное предприятие в Саратовской области открыло новое производство

О планах по развитию рассказал один из руководителей предприятия Владимир Сафаров: «Этой весной мы реализовали проект по расширению производства. Подобрали в Петровске подходящую площадку, провели ремонт, закупили необходимое оборудование. Сложнее всего набрать штат работников, но с этой задачей мы справляемся. Сейчас на производстве в Петровске трудоустроены 30 человек, и мы готовы создать еще 30 рабочих мест».

Компания производит трикотажные изделия - футболки, толстовки и прочее. В 2022 году объем производства вырос в 3 раза. Продукция реализуется на маркетплейсах.

На этот год в планах - на 30% увеличить объем производства, а также в 4 раза расширить штат сотрудников.