В Саратове началась работа первого регионального форума педагогов-наставников

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Людмила Корнилова, председатель Совета ветеранов педагогического труда области, Герой Труда РФ, Заслуженный учитель РФ отметила важность наставнической деятельности как одно из ключевых направлений в решении проблемы кадрового дефицита и повышения престижа педагогической профессии.В проектном офисе «Искусство быть наставником» участникам под руководством опытных модераторов и коллег, предстояло разработать модуль проекта наставничества по одной из форм наставничества: «Педагог – педагог», «Руководитель образовательной организации – педагог», «Работодатель – студент педагогического вуза / колледжа», «Педагог вуза / колледжа – молодой педагог образовательной организации», «Социальный партнер – педагог образовательной организации», «Педагог – обучающийся».В перерыве все участники форума успешно прошли испытания «Экзамен в наставники», где оценили уровень развития собственных личностных и профессиональных компетенций.Завершением работы первого дня форума стало повышение квалификации от школьников и студентов в мастерских реверсивного наставничества. Мастер-классы для своих педагогов «Учение с увлечением. Каким видит урок современный школьник?», «Проект «Профессионалитет».Как стать квалифицированным специалистом?», «Педагогика будущего. Какой видит школу будущий учитель?» дали обучающиеся гимназии №4 г. Саратова, Саратовского колледжа строительства мостов и гидротехнических сооружений и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.