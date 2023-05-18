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В Саратове началась работа первого регионального форума педагогов-наставников

Новости
В Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Саратовского областного института развития образования состоялся региональный форум педагогов-наставников «Целевая модель наставничества: от точки «я знаю» к вектору «я умею». Форум проводится в рамках реализации плана основных мероприятий по проведению в 2023 году в Саратовской области Года педагога и наставника.
В Саратове началась работа первого регионального форума педагогов-наставников

Людмила Корнилова, председатель Совета ветеранов педагогического труда области, Герой Труда РФ, Заслуженный учитель РФ отметила важность наставнической деятельности как одно из ключевых направлений в решении проблемы кадрового дефицита и повышения престижа педагогической профессии.

В проектном офисе «Искусство быть наставником» участникам под руководством опытных модераторов и коллег, предстояло разработать модуль проекта наставничества по одной из форм наставничества: «Педагог – педагог», «Руководитель образовательной организации – педагог», «Работодатель – студент педагогического вуза / колледжа», «Педагог вуза / колледжа – молодой педагог образовательной организации», «Социальный партнер – педагог образовательной организации», «Педагог – обучающийся».

В перерыве все участники форума успешно прошли испытания «Экзамен в наставники», где оценили уровень развития собственных личностных и профессиональных компетенций.

Завершением работы первого дня форума стало повышение квалификации от школьников и студентов в мастерских реверсивного наставничества. Мастер-классы для своих педагогов «Учение с увлечением. Каким видит урок современный школьник?», «Проект «Профессионалитет».Как стать квалифицированным специалистом?», «Педагогика будущего. Какой видит школу будущий учитель?» дали обучающиеся гимназии №4 г. Саратова, Саратовского колледжа строительства мостов и гидротехнических сооружений и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.