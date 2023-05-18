В Саратове началась работа первого регионального форума педагогов-наставников
В Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Саратовского областного института развития образования состоялся региональный форум педагогов-наставников «Целевая модель наставничества: от точки «я знаю» к вектору «я умею». Форум проводится в рамках реализации плана основных мероприятий по проведению в 2023 году в Саратовской области Года педагога и наставника.
Людмила Корнилова, председатель Совета ветеранов педагогического труда области, Герой Труда РФ, Заслуженный учитель РФ отметила важность наставнической деятельности как одно из ключевых направлений в решении проблемы кадрового дефицита и повышения престижа педагогической профессии.
В проектном офисе «Искусство быть наставником» участникам под руководством опытных модераторов и коллег, предстояло разработать модуль проекта наставничества по одной из форм наставничества: «Педагог – педагог», «Руководитель образовательной организации – педагог», «Работодатель – студент педагогического вуза / колледжа», «Педагог вуза / колледжа – молодой педагог образовательной организации», «Социальный партнер – педагог образовательной организации», «Педагог – обучающийся».
В перерыве все участники форума успешно прошли испытания «Экзамен в наставники», где оценили уровень развития собственных личностных и профессиональных компетенций.
Завершением работы первого дня форума стало повышение квалификации от школьников и студентов в мастерских реверсивного наставничества. Мастер-классы для своих педагогов «Учение с увлечением. Каким видит урок современный школьник?», «Проект «Профессионалитет».Как стать квалифицированным специалистом?», «Педагогика будущего. Какой видит школу будущий учитель?» дали обучающиеся гимназии №4 г. Саратова, Саратовского колледжа строительства мостов и гидротехнических сооружений и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.
Людмила Корнилова, председатель Совета ветеранов педагогического труда области, Герой Труда РФ, Заслуженный учитель РФ отметила важность наставнической деятельности как одно из ключевых направлений в решении проблемы кадрового дефицита и повышения престижа педагогической профессии.
В проектном офисе «Искусство быть наставником» участникам под руководством опытных модераторов и коллег, предстояло разработать модуль проекта наставничества по одной из форм наставничества: «Педагог – педагог», «Руководитель образовательной организации – педагог», «Работодатель – студент педагогического вуза / колледжа», «Педагог вуза / колледжа – молодой педагог образовательной организации», «Социальный партнер – педагог образовательной организации», «Педагог – обучающийся».
В перерыве все участники форума успешно прошли испытания «Экзамен в наставники», где оценили уровень развития собственных личностных и профессиональных компетенций.
Завершением работы первого дня форума стало повышение квалификации от школьников и студентов в мастерских реверсивного наставничества. Мастер-классы для своих педагогов «Учение с увлечением. Каким видит урок современный школьник?», «Проект «Профессионалитет».Как стать квалифицированным специалистом?», «Педагогика будущего. Какой видит школу будущий учитель?» дали обучающиеся гимназии №4 г. Саратова, Саратовского колледжа строительства мостов и гидротехнических сооружений и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.