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До конца года в Балаково планируется построить центр культурного развития

Новости
В новом здании будут расположены зрительный зал, классы для занятия детей, помещения для выставок, танцевальный зал, общепит.
До конца года в Балаково планируется построить центр культурного развития

Новый центр расположен в строящемся микрорайоне на Саратовском шоссе. Раньше в этой части города не хватало учреждений культуры.

Объект строится по нацпроекту Президента Владимира Путина «Культура». По поручению губернатора область помогла Балаковскому району с дополнительными средствами. Глава региона Роман Бусаргин провел рабочую планёрке на объекте.

До конца года в Балаково планируется построить центр культурного развития

«Объект очень нужный, востребованный балаковцами. Строительство шло непросто, администрации даже пришлось сменить подрядчика. Но сейчас проблемы со строительной частью решены. За лето нужно не только возвести корпус, но и закончить благоустройство. Также нужно продумать удобные подходы к будущему центру. Жилой микрорайон находится по другую сторону дороги, и здесь следует сделать пешеходный переход со светофором, чтобы детям было безопасно сюда ходить», - отметил Роман Бусаргин.

Губернатор также обратил внимание подрядчика на нарушения в организации строительства. На стройплощадке отсутствует мойка для колес, а к объекту идёт только грунтовая дорога. В результате строительный мусор и грязь попадают на улицы. Роман Бусаргин поручил устранить эти нарушения.