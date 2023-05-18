18 Мая 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
21:20 | 17 мая
Византийские монахи использовали асбест: открытие американского археолога
18:28 | 17 мая
Около трех тысяч человек встретили ретропоезд «Воинский эшелон» в Саратове
18:00 | 17 мая
Летом в регионе пройдет Фестиваль Уличного кино
17:40 | 17 мая
Более 1300 жителей Лысогорского района проголосовали за объекты благоустройства
17:25 | 17 мая
Швейное предприятие в Саратовской области открыло новое производство
17:10 | 17 мая
В Саратове началась работа первого регионального форума педагогов-наставников
16:50 | 17 мая
В Саратове пройдет Неделя предпринимательства
16:48 | 17 мая
Новые телевизоры TCL серии C выйдут с улучшенным качеством изображения
16:10 | 17 мая
До конца года в Балаково планируется построить центр культурного развития
15:50 | 17 мая
Саратовцев приглашают на экофестиваль в День Волги
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовцев приглашают на экофестиваль в День Волги

Новости

Саратовцев ждут на экологический фестиваль, посвященный Дню Волги. Он пройдет 20 мая около летнего кинотеатра на новой Набережной в Саратове с 12.00 до 19.00. Для гостей фестиваля и детей и взрослых проведут мастер-классы, лекции и ярмарку местных ремесленников.

Саратовцев приглашают на экофестиваль в День Волги

Организаторами мероприятия выступили экоактивисты Елизавета и Денис Макеевы. Их цель - донести как можно большему числу людей идею бережного отношения к природе и привлечь внимание к проблеме загрязнения водоемов.

В мероприятии примут участие активисты из волонтерского движения «Зеленый Бык». Гости мероприятия смогут сдать редкие фракции вторсырья в контейнеры, участвуя в раздельном сборе отходов.

В рамках фестиваля организован сбор средств в благотворительный проект «Водорослям Крышка». Собранные средства направят на выпуск в Волгу мальков травоядных видов рыб - сазана, толстолобика и белого амура, необходимых для поддержания экосистемы реки и борьбы с ее заиливанием и зарастанием водорослями.

Вместе с креативной командой Экоцентра «Экологизатор» саратовцы создадут арт-объект в виде рыбы, что символизирует бережное отношение к природе и призыв беречь Волгу.