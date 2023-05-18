Саратовцев приглашают на экофестиваль в День Волги
Саратовцев ждут на экологический фестиваль, посвященный Дню Волги. Он пройдет 20 мая около летнего кинотеатра на новой Набережной в Саратове с 12.00 до 19.00. Для гостей фестиваля и детей и взрослых проведут мастер-классы, лекции и ярмарку местных ремесленников.
Организаторами мероприятия выступили экоактивисты Елизавета и Денис Макеевы. Их цель - донести как можно большему числу людей идею бережного отношения к природе и привлечь внимание к проблеме загрязнения водоемов.
В мероприятии примут участие активисты из волонтерского движения «Зеленый Бык». Гости мероприятия смогут сдать редкие фракции вторсырья в контейнеры, участвуя в раздельном сборе отходов.
В рамках фестиваля организован сбор средств в благотворительный проект «Водорослям Крышка». Собранные средства направят на выпуск в Волгу мальков травоядных видов рыб - сазана, толстолобика и белого амура, необходимых для поддержания экосистемы реки и борьбы с ее заиливанием и зарастанием водорослями.
Вместе с креативной командой Экоцентра «Экологизатор» саратовцы создадут арт-объект в виде рыбы, что символизирует бережное отношение к природе и призыв беречь Волгу.