Саратовцев приглашают на экофестиваль в День Волги

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Организаторами мероприятия выступили экоактивисты Елизавета и Денис Макеевы. Их цель - донести как можно большему числу людей идею бережного отношения к природе и привлечь внимание к проблеме загрязнения водоемов.В мероприятии примут участие активисты из волонтерского движения «Зеленый Бык». Гости мероприятия смогут сдать редкие фракции вторсырья в контейнеры, участвуя в раздельном сборе отходов.В рамках фестиваля организован сбор средств в благотворительный проект «Водорослям Крышка». Собранные средства направят на выпуск в Волгу мальков травоядных видов рыб - сазана, толстолобика и белого амура, необходимых для поддержания экосистемы реки и борьбы с ее заиливанием и зарастанием водорослями.Вместе с креативной командой Экоцентра «Экологизатор» саратовцы создадут арт-объект в виде рыбы, что символизирует бережное отношение к природе и призыв беречь Волгу.