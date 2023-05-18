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Обелиск на месте приземления Титова и могила Яблочкова получили предмет охраны

Новости
Одиннадцать объектов культурного наследия Саратовской области получили предмет охраны. Среди них памятники из Саратова, Ртищево, Петровска, Красного Кута. Исторические элементы собственники должны будут сохранить, а при необходимости - провести их реставрацию.
Обелиск на месте приземления Титова и могила Яблочкова получили предмет охраны



Специалисты установили уникальные элементы объектов культурного наследия регионального значения: «Особняк Плотникова» (Саратов, ул. Чапаева, 73), «Здание, в котором учился Герой Советского Союза Б.Т. Калинкин» (Ртищево, ул. 60 лет Октября, 1), «Дом купца Иванова» (Петровск, ул. Чернышевского, 127), «Двухэтажный каменный жилой дом с мезонином. Классицизм» (Саратов, ул. Радищева, 18). Кроме того, предмет охраны получил ансамбль зданий в целом - «Городская усадьба» (Саратов, ул. Яблочкова, 14), а также предмет охраны появился отдельно для каждого памятника в этом ансамбле – «Одноэтажный каменный дом», «Двухэтажный каменный дом».

Также выявлены особенности объектов культурного наследия федерального значения «Могила Яблочкова Павла Николаевича (1847-1894)» (Ртищевский район, село Сапожок), «Обелиск, установленный на месте приземления космонавта Титова Германа Степановича» (Красный Кут), «Здание Духовной семинарии и собор Троицы с колокольней» (Саратов, пл. Музейная).