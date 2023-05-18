Расширение авиаремонтного завода в Саратовской области позволит создать до 500 рабочих мест
Министерству промышленности и энергетики поручено проработать поэтапный план по расширению авиаремонтного завода в регионе. Ожидается, что строительство новых корпусов даст региону до 500 рабочих мест.
В Саратове рассматривается возможность создания нового индустриального парка на базе промышленной площадки «Рубеж». Его резиденты смогут получать различные налоговые льготы.
Губернатор поручил профильным ведомствам наладить взаимодействие с новыми владельцами компаний, которые раньше принадлежали иностранным собственникам. Параллельно с этим следить за ситуацией с иностранным бизнес-структурами, которые только анонсировали уход с российского рынка.
Регион будет активнее участвовать во всех программах поддержки, которые идут по линии федерального Минпромторга. В частности, запланировано дополнительное финансирование для регионального Фонда развития промышленности.
В Саратове рассматривается возможность создания нового индустриального парка на базе промышленной площадки «Рубеж». Его резиденты смогут получать различные налоговые льготы.
Губернатор поручил профильным ведомствам наладить взаимодействие с новыми владельцами компаний, которые раньше принадлежали иностранным собственникам. Параллельно с этим следить за ситуацией с иностранным бизнес-структурами, которые только анонсировали уход с российского рынка.
Регион будет активнее участвовать во всех программах поддержки, которые идут по линии федерального Минпромторга. В частности, запланировано дополнительное финансирование для регионального Фонда развития промышленности.