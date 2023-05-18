Лучшие саратовские семьи поделились секретами семейного счастья и воспитания детей

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«Семья – самое главное в жизни каждого человека. Воспитание детей, в которое вы вкладываете все свои силы и душу, – это важный и благородный труд. У нас в области живет 312 тысяч семей, в которых воспитывается 450 тысяч детей, 25 тысяч семей имеют статус многодетных. Хочу выразить вам слова благодарности за сохранение семейных ценностей, продолжение традиций, любовь к своим детям. Желаю благополучия, удачи в воспитании детей, которое всегда начинается именно с семьи», - обратился к участникам мероприятия и.о. заместителя Председателя Правительства Саратовской области, министр труда и социальной защиты Сергей Егоров.На мероприятии прошло чествование семей, признанных лучшими семьями губернии, и семей–победителей областного конкурса «Семейный Олимп».Семьи в свою очередь поделились секретами семейного счастья, патриотического, трудового, спортивного, творческого, духовного воспитания детей.Среди победителей областного конкурса «Семейный Олимп» в номинации «Многодетная семья» - чета Анатолия и Юлии Бурлаковых из Балаково. У супругов пять детей. Занимая руководящую должность, глава семейства и в своей организации пропагандирует такие ценности семьи, как помощь близким, заботу об экологии, приучение к труду, развитие познавательных способностей, воспитание нравственного потенциала подрастающего поколения. Все дети семьи Бурлаковых посещают различные кружки, хорошо учатся, участвуют в жизни гимназии и благотворительных акциях.«Много детей – большое счастье. Мы поддерживаем детей во всех их начинаниях, даем им все, что можем и очень радуемся их успехам. Дети это наша жизнь», - считает Юлия Бурлакова.Четверых детей воспитывают супруги Сергей и Анна Шевченко из Энгельса. Семья активно участвует в жизни школы, занимается спортом и творчеством, была отмечена администрацией Энгельсского района за укрепление семейных отношений, здоровый образ жизни, достойное воспитание детей.«Многодетная семья – это здорово. Мы не планировали этого заранее, просто так получилось. И мы очень этому рады. Мы обожаем семейные праздники, потому что можем собраться вместе и весело провести время. Наше любимое времяпрепровождение – прогулки на велосипедах», - делится своим секретом счастливой жизни Анна Шевченко.А вот Александр и Инна Ханжовы из Екатериновки вместе уже 26 лет. «Нас объединяет не только семья, но и совместная работа - оркестр народных инструментов «Русские узоры». Постоянно в движении – участвуем в конкурсах, концертах. Жизнь каждого из нас неразрывно связана с музыкой, и это сильно нас объединяет. Главное в семье доверие, и, конечно, любовь», - поделился секретом семейного счастья Александр Ханжов.Таисия Лагода – победитель областного конкурса в номинации «Молодая семья» – рассказала о патриотическом воспитании детей: «Наш дедушка прошел всю Великую Отечественную войну. В этом году ему исполнилось 97 лет. Мы рассказываем детям, какие подвиги он совершил, о том, что было, показываем фотографии, награды. Очень любим все вместе смотреть военные фильмы, посещать Парк Победы, где можно не только посмотреть на памятники, технику, но и прикоснуться к истории. И, конечно, любим выезжать на природу, ведь любовь к родному краю тоже является частью патриотизма».