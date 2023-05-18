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Общественники обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи

Новости

В Музее боевой и трудовой славы прошло расширенное заседание комиссии по территориальному развитию и вопросам местного самоуправления региональной Общественной палаты под председательством Людмилы Жуковской.

Общественники обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи

Общественники обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи и контроля за реализацией региональных проектов и программ, обменялись опытом работы.

Лучшими практиками участия Общественных советов в патриотическом воспитании молодежи на заседании поделились представители Аткарского и Ивантеевского районов области. Людмила Жуковская рассказала о реализации медиапроекта «Нас выбрало время», призванного обобщить практики работы муниципальных образований по развитию патриотизма в молодежной среде.

Представители Балаковского и Новоузенского районов поделились практиками участия Общественных советов в региональных проектах и программах. Также об организации общественного контроля за реализацией региональных проектов и программ в сельских населенных пунктах рассказали представители министерства транспорта и дорожного хозяйства и министерства строительства и ЖКХ.