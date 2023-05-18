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Саратовская область представит 643 проекта на форум «Сильные идеи для нового времени»

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Министр инвестиционной политики Александр Марченко на постоянно действующем совещании Губернатора области с руководителями исполнительных органов рассказал о текущем статусе размещения заявок от региона на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» и конкурсе перспективных брендов России.
Саратовская область представит 643 проекта на форум «Сильные идеи для нового времени»



Саратовская область стала одним из самых активных участников и на данный момент входит в топ-5 по количеству поданных идей - на сегодняшний день от региона размещены 643 проекта по всем направлениям форума:
• Национальная социальная инициатива;
• Национальная технологическая инициатива;
• Национальная кадровая инициатива;
• Национальная экологическая инициатива;
• Предпринимательство;
• Цифровые сервисы.

100 лучших идей будут презентованы главе государства на очном этапе форума летом этого года.

На конкурс брендов отправлено 58 заявок от 14 муниципалитетов. Так, 21 бренд представлен в номинации «Продовольственные товары», 23 – «Потребительские товары», 5 – «Креативные технологии», по 4 в номинациях «Высокие технологии» и «Информационные технологии», 1 – «Другое».

«В текущей ситуации, когда идет перестройка логистических цепочек, как никогда важна поддержка местного бизнеса. Сейчас, когда на рынке появились свободные ниши, особенно важно поддержать отечественные бренды. Поэтому данный конкурс является дополнительным инструментом продвижения нашего регионального бизнеса, который не требует больших усилий для его использования», - отметил министр.

Свои идеи по развитию страны и заявки на участие в конкурсе можно оставить до 21 мая 2023 года на крауд-платформе идея.росконгресс.рф.

Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс брендов – это возможность каждому жителю стать участником позитивных изменений в России, найти партнеров, представить свой продукт, а также получить поддержку и продвижение от партнеров конкурса.