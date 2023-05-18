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Напомним, что до 31 мая продлится голосование по выбору общественной территории.На конкурс представлено 11 территорий Энгельсского района, которые могут преобразиться уже в следующем году.Поддержать один из них может каждый — на сайте https://64.gorodsreda.ru/.51 487 жителей Энгельса уже отдали свои голоса за благоустройство родного города.