18 Мая 2023 ЧЕТВЕРГ
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До 31 мая продлится голосование по выбору общественной территории

Новости
Волонтеры федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» продолжают свою работу. Сегодня они помогают жителям Энгельса поучаствовать в голосовании за один из объектов, предложенных для благоустройства в 2024 году, в районе торговых центров "Облака", "Лазурный" и "Лидер", ЭТИ (гл.корпус), МФЦ и базы ГБК "Олимпия".
До 31 мая продлится голосование по выбору общественной территории

Напомним, что до 31 мая продлится голосование по выбору общественной территории.

На конкурс представлено 11 территорий Энгельсского района, которые могут преобразиться уже в следующем году.

Поддержать один из них может каждый — на сайте https://64.gorodsreda.ru/.

51 487 жителей Энгельса уже отдали свои голоса за благоустройство родного города.