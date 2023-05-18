Саратов, Энгельс и Балаково получили средства на коммунальную инфраструктуру

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В нем приняли участие прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, и.о. руководителя Следственного управления СК России по области Олег Мезрин, министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов, министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Петаев, руководство администраций Саратова, Энгельсского и Балаковского районов. Также для разговора по существу были приглашены представители организаций «Т-Плюс», «Концессия водоснабжения – Саратов», «Саратовское предприятие городских электрических сетей», «Газпром газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз».Во вступительном слове заместитель Председателя Правительства области Павел Мигачёв подчеркнул: «Вопрос обеспечения инфраструктурой земельных участков многодетных семей - один из приоритетных для Правительства области вопросов. По поручению Губернатора Романа Бусаргина в этом году Саратов, Энгельс и Балаково получат в общей сложности 100 млн рублей на решение вопросов по коммунальной инфраструктуре к земельным участкам, предоставленным для многодетных семей».Средства на обеспечение участков коммуникациями распределены в бюджеты Балаковского района в размере 40,5 млн рублей, Энгельсского района - в размере 31,9 млн рублей и Саратова - в размере 27,6 млн рублей. При софинансировании программы муниципалитетами общая сумма составит порядка 200 млн рублей.В Саратове выделенные средства пойдут на водоснабжение и водоотведение участков многодетных в микрорайонах Латухино, Зональный, поселке Воробьевка. В Энгельсе займутся вопросами водоснабжения, обеспечением проезда и освещения в нескольких посёлках. В Балакове средства пойдут на строительство систем водоотведения (канализация) и внутриквартальных дорог на участках 4б и 21 микрорайоне Балакова и в селе Натальино.Диалог получился насыщенным, чиновники ответили на интересующие вопросы многодетных семей. Намечены ближайшие выездные встречи с многодетными семьями для проработки конкретных вопросов на местах.