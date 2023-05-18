На фестивале представят натуральную продукцию саратовских самозанятых
В Саратове пройдет юбилейный ХХ фестиваль натуральной продукции «Forte Fest». Традиционно мероприятие объединяет производителей и поставщиков товаров, чьи ценности – экологичность, натуральность, оригинальность и индивидуальный подход.
При поддержке Центра «Мой бизнес» в мероприятии примут участие 12 самозанятых, в числе которых производители продуктов питания, сувенирной продукции, одежды и аксессуаров, косметики ручной работы.
Помимо знакомства с товарами местных производителей гости фестиваля смогут получить консультацию от специалиста Центра, задав интересующие вопросы о мерах государственной поддержки при создании или развитии собственного дела.
На фестивале будет представлено несколько зон: маркет эко-товаров, ярмарка хендмейда, детские мастер-классы, фудкорт, фотозоны.
Мероприятие пройдет на территории загородного клуба «Роджер» 21 мая с 11:00 до 18:00.
Центр «Мой бизнес» работает в рамках реализации нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке минэкономразвития области.
При поддержке Центра «Мой бизнес» в мероприятии примут участие 12 самозанятых, в числе которых производители продуктов питания, сувенирной продукции, одежды и аксессуаров, косметики ручной работы.
Помимо знакомства с товарами местных производителей гости фестиваля смогут получить консультацию от специалиста Центра, задав интересующие вопросы о мерах государственной поддержки при создании или развитии собственного дела.
На фестивале будет представлено несколько зон: маркет эко-товаров, ярмарка хендмейда, детские мастер-классы, фудкорт, фотозоны.
Мероприятие пройдет на территории загородного клуба «Роджер» 21 мая с 11:00 до 18:00.
Центр «Мой бизнес» работает в рамках реализации нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке минэкономразвития области.