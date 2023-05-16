В области откроется региональное отделение государственного фонда «Защитники Отечества»

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Фонд создан по инициативе Президента Владимира Путина. Основные задачи - персональное, адресное сопровождение каждого ветерана и семей погибших участников СВО.Фонду предстоит организовывать медицинскую, социальную, психологическую реабилитацию, систему долговременного ухода, санаторно-курортное лечение, переобучение, трудоустройство и реализовывать другие направления поддержки.Решением задач будут заниматься социальные координаторы, которые будут индивидуально сопровождать каждого обратившегося. Команда социальных координаторов уже сформирована и с 15 мая приступила к обучению по основным направлениям работы на площадке Поволжского института управления РАНХиГС. В обучении также принимают участие социальные координаторы из Пензенской, Самарской, Оренбургской областей. Эксперты проведут семинары и тренинги по основам законодательства, мерам поддержки, психологической подготовке.В числе социальных координаторов - жены военнослужащих, уже имеющие опыт общественной деятельности в оказании помощи участникам специальной военной операции и их семьям.Как отмечает социальный координатор Екатерина Васинкина, руководитель общественной организации «Комитет семей воинов Отечества», создание фонда - очень важное решение, которое поможет жителям региона во многих вопросах. «Мой муж сейчас в рядах российской армии, защищает нашу Родину. Горжусь его решением принять участие в специальной военной операции. Конечно, я и дети ждем его домой. Наш комитет оказывает помощь и поддержку семьям наших бойцов. Приняла решение стать социальным координатором, так как уверена, что вместе сможем помочь многим», - рассказала Екатерина Васинкина.Отделение фонда «Защитники Отечества» будет располагаться в центре Саратова. В настоящее время ведутся подготовительные работы к его открытию. Контактная информация будет сообщена дополнительно, сообщили чиновники.