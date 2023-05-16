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Один миллион заявок за 5 сезонов: завершилась регистрация участников пятого юбилейного сезона конкурса управленцев «Лидеры России»На участие в пятом юбилейном сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – поступило около 160 тысяч (158 995) заявок от представителей всех российских регионов и 89 стран мира.Теперь все, кто успешно зарегистрировался, загрузил в систему анкету и видеоинтервью, смогут принять участие в следующем этапе проекта – дистанционном тестировании.«Всего на участие в новом сезоне мы получили около 160 тысяч заявок из всех регионов России и 89 государств мира. Итого за все пять сезонов конкурса принято более 1 миллиона регистраций из России и 150 государств мира. Позитивный тренд – существенно выросло число участвующих женщин. Преобладают опытные управленцы: основную аудиторию конкурса составляют участники в возрасте от 36 до 40 лет – на них приходится почти 28% от общего числа конкурсантов. Уверен, что пятый сезон «Лидеров России» расскажет нам о новых героях – руководителях, которые не побоялись взяться за важную, ответственную работу», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», и.о. ректора Президентской Академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.Также глава АНО «Россия – страна возможностей» отметил, что в топ-10 отраслей, в которых работают участники, вошли промышленность, образование, информационные технологии, телекоммуникации и связь, строительство и архитектура, предпринимательство, торговля, здравоохранение и медицина, государственная служба, банковская деятельность, транспорт и дорожное хозяйство. По уровню занимаемых должностей наибольшее число заявок приходится на долю руководителей организаций (22%).По процентному соотношению участников лидирует Центральный федеральный округ (36%), на втором месте – ПФО (17%), на третьем - Северо-Западный (13%). В Приволжском федеральном округе наибольшее количество заявок поступило из Самарской области (18%), из Саратовской области – 6%.Жители новых регионов России также зарегистрировались на участие в конкурсе – Луганская Народная Республика (более 800 участников), Донецкая Народная Республика (более 500 участников), Запорожская и Херсонская области (около 100 участников в каждом регионе).По итогам прошедших четырех сезонов конкурса более 420 «Лидеров России» получили высокие назначения.Победитель конкурса Мария Львова-Белова была назначена Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка.Четверо участников стали главами субъектов Российской Федерации. В том числе – Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Семь конкурсантов заняли позиции заместителей федеральных министров и руководителей иных федеральных ведомств. Двадцать три победителя и финалистов избраны депутатами Государственной Думы VIII созыва. Восемь участников конкурса стали главами российских городов и муниципальных образований.За четыре сезона более 100 конкурсантов получили новые назначения в коммерческих организациях.