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Игорь Сюч провел встречу с участниками Первого туристического слёта «Маёвка. Больше, чем путешествие»

Новости


В Пятигорске состоялся Первый туристический слёт «Маёвка. Больше, чем путешествие». Одним из его активных участников стал Игорь Сюч, тренд-футуролог, эксперт по трендам будущего, долгосрочному планированию и формированию предпочтительного будущего. Он провел встречу с участниками мероприятия на площадке Центра знаний «Машук».
Игорь Сюч провел встречу с участниками Первого туристического слёта «Маёвка. Больше, чем путешествие»

Игорь Сюч, комментируя событие, отметил, что начата большая работа по возрождению культуры пешеходного туризма. По его словам, на слете собрались для переосмысления и перезапуска пешеходного туризма по стране представители практически всех регионов России. Это даст новый импульс для развития молодого поколения.

Футуролог подчеркнул: к истории, культурным традициям и природе России приобщаются, путешествуя, сотни ребят. Игорь Сюч обратил внимание на важность качества и смыслового наполнения туров для молодежи, напомнив, что пешеходный туризм – это воспитание силы воли, взаимоподдержки, эмпатии, умения открывать в своей стране что-то новое, получая от этого процесса удовольствие.

В рамках фестиваля в центре знаний «Машук», на Комсомольской поляне и других живописных местах Пятигорска проводятся выставки, конкурсы, лекции и мастер-классы, направленные на развитие туризма и привлечение к возможностям и красотам туристических мест внимания людей. По итогам мероприятия планируется составление дорожной карты по развитию в России пешеходного туризма и плана 3-го сезона программы «Больше, чем путешествие».