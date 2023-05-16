Иностранцам, заключившим контракты на военную службу в Вооруженных силах РФ, станет проще получить гражданство страны

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Напомним, для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, предусмотрены льготы и меры поддержки на федеральном и региональном уровнях.Узнать подробности о контрактной службе можно:• на «горячей линии» 117• в пунктах отбора (по месту жительства)• в областном пункте отбора по контракту по адресу г. Саратов, ул. Буровая, 36, телефон: 8 (8452) 38-19-20• на сайте службапоконтракту.рф