16 Мая 2023 ВТОРНИК
Новости
17:50 | 16 мая
В области откроется региональное отделение государственного фонда «Защитники Отечества»
17:48 | 16 мая
Миллион заявок за 5 сезонов
17:00 | 16 мая
Иностранцам, заключившим контракты на военную службу в Вооруженных силах РФ, станет проще получить гражданство страны
16:04 | 16 мая
Регион получит дополнительное финансирование
15:01 | 16 мая
Балаковский Мост Победы планируется передать на областное содержание
14:28 | 16 мая
Кенес Ракишев отметил достойное выступление казахстанских боксеров на чемпионате мира
14:23 | 16 мая
Игорь Сюч провел встречу с участниками Первого туристического слёта «Маёвка. Больше, чем путешествие»
14:00 | 16 мая
В Саратове пройдет юбилейный забег «Зеленый марафон»
13:04 | 16 мая
Именной приз 165-го летнего бегового сезона выиграла кобыла русской рысистой породы Коламбия Пикчерз
12:03 | 16 мая
Юбилейная «Туриада» встречает лучших спортсменов-туристов ПФО и представителей иностранных государств
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Иностранцам, заключившим контракты на военную службу в Вооруженных силах РФ, станет проще получить гражданство страны

Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим в период проведения СВО контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ, получить гражданство России в упрощенном порядке.
Иностранцам, заключившим контракты на военную службу в Вооруженных силах РФ, станет проще получить гражданство страны


Напомним, для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, предусмотрены льготы и меры поддержки на федеральном и региональном уровнях.

Узнать подробности о контрактной службе можно:
• на «горячей линии» 117
• в пунктах отбора (по месту жительства)
• в областном пункте отбора по контракту по адресу г. Саратов, ул. Буровая, 36, телефон: 8 (8452) 38-19-20
• на сайте службапоконтракту.рф