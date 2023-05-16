Иностранцам, заключившим контракты на военную службу в Вооруженных силах РФ, станет проще получить гражданство страны
Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим в период проведения СВО контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ, получить гражданство России в упрощенном порядке.
Напомним, для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, предусмотрены льготы и меры поддержки на федеральном и региональном уровнях.
Узнать подробности о контрактной службе можно:
• на «горячей линии» 117
• в пунктах отбора (по месту жительства)
• в областном пункте отбора по контракту по адресу г. Саратов, ул. Буровая, 36, телефон: 8 (8452) 38-19-20
• на сайте службапоконтракту.рф
Напомним, для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, предусмотрены льготы и меры поддержки на федеральном и региональном уровнях.
Узнать подробности о контрактной службе можно:
• на «горячей линии» 117
• в пунктах отбора (по месту жительства)
• в областном пункте отбора по контракту по адресу г. Саратов, ул. Буровая, 36, телефон: 8 (8452) 38-19-20
• на сайте службапоконтракту.рф