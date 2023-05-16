Регион получит дополнительное финансирование

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По жилью для детей-сирот у нас накопилась большая очередь. Ее необходимо ликвидировать, чтобы граждане могли получать жилье сразу, не ожидая несколько лет. Дополнительное финансирование поможет серьезно продвинуться в этом направлении.Также региону одобрили использование казначейских и бюджетных кредитов по льготным ставкам на приобретение нового пассажирского транспорта (900 млн рублей), ремонт дорог и мостов (2,7 млрд рублей) и завершение строительства пристройки к школе № 103 в Саратове (180 млн рублей). Это эффективные механизмы федеральной поддержки, которые дают региону возможность реализовывать крупные проекты и разрешать проблемные вопросы, копившиеся не один год.Более того, за счет этих кредитов мы сможем реализовать проекты значительно раньше намеченного срока с целью опережающего строительства, а уже предусмотренное на них финансирование, распределенное по годам, пойдет на погашение займов.По ремонту дорог вышеуказанные средства позволят нам ускорить этот процесс и уже в текущем году привести в порядок региональные трассы, восстановление которых было запланировано в 2024 году.Закупка транспорта связана с приобретением новых автобусов. Их распределением на маршруты по всей области займется профильное министерство.