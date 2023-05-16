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Балаковский Мост Победы планируется передать на областное содержание

Новости
Такое поручение губернатор Роман Бусаргин дал министру транспорта Алексею Петаеву во время осмотра ремонта дорог в Балаково.
Балаковский Мост Победы планируется передать на областное содержание

Напомним, в начале года по решению Романа Бусаргина Балаковский район получил 100 млн рублей на ремонт дорог. За счёт этих денег в порядок приведут 8 улиц, в том числе протяженные участки в «старом» городе по улицам Комсомольская и Коммунистическая.

Ожидается, что все работы закончатся в середине июня.

«Мы уже второй год продолжаем поддерживать Балаково в части ремонта дорог. Все работы должны идти комплексно, с достаточным сроком гарантии», - отметил глава региона.

Роман Бусаргин обсудил с главой района Сергеем Грачевым передачу ряда участков дорог на областной уровень. В частности, это касается Моста Победы и подъездных участков к нему. После передачи эти дороги будет содержать регион по соответствующим нормативам, что разгрузит местный бюджет.