В Саратове пройдет юбилейный забег «Зеленый марафон»
«Зеленый марафон» - это уникальный по своему формату проект, центральным событием которого являются забеги на 4,2 километра и 420 м. (для детей). Принять участие в марафоне могут все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки.
В программу мероприятия помимо забега войдут спортивно-развлекательные активности для всей семьи, массовая разминка с фитнес-тренером, работа детских площадок и многое другое. В течение праздника будут проходить выступления творческих коллективов и конкурсы для детей и взрослых.
Начало мероприятия в 9:00 по адресу: г. Саратов, улица набережная Космонавтов, рядом с памятником им. Ю.А. Гагарину.