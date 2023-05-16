В Саратове пройдет юбилейный забег «Зеленый марафон»

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В программу мероприятия помимо забега войдут спортивно-развлекательные активности для всей семьи, массовая разминка с фитнес-тренером, работа детских площадок и многое другое. В течение праздника будут проходить выступления творческих коллективов и конкурсы для детей и взрослых.Начало мероприятия в 9:00 по адресу: г. Саратов, улица набережная Космонавтов, рядом с памятником им. Ю.А. Гагарину.