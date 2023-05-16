Именной приз 165-го летнего бегового сезона выиграла кобыла русской рысистой породы Коламбия Пикчерз

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Именной приз Открытия бегового сезона для жеребцов и кобыл призовых пород 2020 г.р. (забег на дистанцию 1600 м) выиграла кобыла русской рысистой породы Коламбия Пикчерз под управлением мастера-наездника Алексея Шарова из Саратова.Весенний приз, разыгранный для жеребцов орловской породы старшего возраста на дистанции 1600 м, достался жеребцу Мистику 2017 г.р.. Лошадь принадлежит АО «Хреновской конный завод» из Воронежской области.В Групповом заезде для жеребцов и кобыл орловской породы 2020 г.р.. на дистанции 1600 м победил жеребец Златогор Лошадь принадлежит ЗАО «Золотой Век» Балаковского Балаковского района.В четвертом заезде был разыгран Приз в честь Дня Победы для жеребцов и кобыл рысистых пород 2019 г.р.. Заезд выиграл жеребец Чавес русской рысистой породы, принадлежащий АО «Племзавод «Мелиоратор» Марксовского муниципального района.Именной приз в честь 78-й годовщины Великой Победы достался жеребцу русской рысистой породы по кличке Первый Луч Лок из Пензенской области. Приз был разыгран на дистанции 1600 м для жеребцов и кобыл призовых пород 2020 г.р..Именной приз в честь участников СВО, разыгранный в шестом заезде для жеребцов и кобыл призовых пород 2020 г.р. на дистанция 1600 м, выиграл американский жеребец Ерхан РТ. Лошадь принадлежит ООО «Роща» Базарно-Карабулакского муниципального района.Также в день открытия 165-го бегового сезона были разыграны Первомайский приз для жеребцов и кобыл призовых пород старшего возраста, который выиграла кобыла русской рысистой породы Чепрачная Лок 2018 г.р. из Москвы, и Именной приз Рубина, для жеребцов и кобыл орловской породы 2019 г.р.. Победителем в этом забеге стал жеребец Однокурсник из Самарской области.