Роман Чуйченко: Нужен закон об уличной рекламе

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Депутат областной Думы, зампред регпарламента напомнил о необходимости закона об уличной рекламе, а также заявил о важности общественного порицания и жесткой позиции властей.«Дождались! Бельгия выделяет ещё €92 млн помощи бандеровскому режиму. Половина из этой суммы пойдёт на бронетехнику, оружие и боеприпасы – снаряжение, которое будет использовано для убийства наших солдат.А в это время на проспекте Столыпина беззаботные гуляки спокойно проводят время в баре Belgium. Это же другое! Зачем мешать одно с другим? Равнодушие с безнравственностью.Вот куда подевалась совесть у хозяев заведения? Нужен, нужен закон об уличной рекламе. И другие меры, начиная от общественного порицания, заканчивая жёсткой позицией муниципальных властей», - написал Роман Чуйченко (фракция «Единая Россия») в своих социальных сетях.