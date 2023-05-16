16 Мая 2023 ВТОРНИК
Новости
17:50 | 16 мая
В области откроется региональное отделение государственного фонда «Защитники Отечества»
17:48 | 16 мая
Миллион заявок за 5 сезонов
17:00 | 16 мая
Иностранцам, заключившим контракты на военную службу в Вооруженных силах РФ, станет проще получить гражданство страны
16:04 | 16 мая
Регион получит дополнительное финансирование
15:01 | 16 мая
Балаковский Мост Победы планируется передать на областное содержание
14:28 | 16 мая
Кенес Ракишев отметил достойное выступление казахстанских боксеров на чемпионате мира
14:23 | 16 мая
Игорь Сюч провел встречу с участниками Первого туристического слёта «Маёвка. Больше, чем путешествие»
14:00 | 16 мая
В Саратове пройдет юбилейный забег «Зеленый марафон»
13:04 | 16 мая
Именной приз 165-го летнего бегового сезона выиграла кобыла русской рысистой породы Коламбия Пикчерз
12:03 | 16 мая
Юбилейная «Туриада» встречает лучших спортсменов-туристов ПФО и представителей иностранных государств
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Роман Чуйченко: Нужен закон об уличной рекламе

Новости
Заместитель регионального парламента осудил хозяев и посетителей саратовского бара с тождественным недружественному государству названием.
Роман Чуйченко: Нужен закон об уличной рекламе

Депутат областной Думы, зампред регпарламента напомнил о необходимости закона об уличной рекламе, а также заявил о важности общественного порицания и жесткой позиции властей.

«Дождались! Бельгия выделяет ещё €92 млн помощи бандеровскому режиму. Половина из этой суммы пойдёт на бронетехнику, оружие и боеприпасы – снаряжение, которое будет использовано для убийства наших солдат.

А в это время на проспекте Столыпина беззаботные гуляки спокойно проводят время в баре Belgium. Это же другое! Зачем мешать одно с другим? Равнодушие с безнравственностью.

Вот куда подевалась совесть у хозяев заведения? Нужен, нужен закон об уличной рекламе. И другие меры, начиная от общественного порицания, заканчивая жёсткой позицией муниципальных властей», - написал Роман Чуйченко (фракция «Единая Россия») в своих социальных сетях.