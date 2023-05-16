16 Мая 2023 ВТОРНИК
Новости
17:50 | 16 мая
В области откроется региональное отделение государственного фонда «Защитники Отечества»
17:48 | 16 мая
Миллион заявок за 5 сезонов
17:00 | 16 мая
Иностранцам, заключившим контракты на военную службу в Вооруженных силах РФ, станет проще получить гражданство страны
16:04 | 16 мая
Регион получит дополнительное финансирование
15:01 | 16 мая
Балаковский Мост Победы планируется передать на областное содержание
14:28 | 16 мая
Кенес Ракишев отметил достойное выступление казахстанских боксеров на чемпионате мира
14:23 | 16 мая
Игорь Сюч провел встречу с участниками Первого туристического слёта «Маёвка. Больше, чем путешествие»
14:00 | 16 мая
В Саратове пройдет юбилейный забег «Зеленый марафон»
13:04 | 16 мая
Именной приз 165-го летнего бегового сезона выиграла кобыла русской рысистой породы Коламбия Пикчерз
12:03 | 16 мая
Юбилейная «Туриада» встречает лучших спортсменов-туристов ПФО и представителей иностранных государств
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

С начала года жители региона совершили 12,3 млн поездок по льготным транспортным картам

Новости

Вчера началось пополнение льготных транспортных карт на июнь. Напомним, льготные транспортные карты начали действовать в регионе с 1 ноября 2022 года. С начала этого года жители региона совершили 12,3 млн поездок с их использованием.
С начала года жители региона совершили 12,3 млн поездок по льготным транспортным картам

Приобрести 25 или 50 льготных поездок можно в отделениях Сбербанка с помощью терминалов или банкоматов, а также через приложение «Сбербанк Онлайн» по номеру льготной транспортной карты.

Кроме того, пополнить транспортную карту можно онлайн на сайте «Онлайн ЖКХ» или в личном кабинете на сайте «Саратовтк.рф».
Пополнение поездок также возможно в пунктах «ПлатёжЦентр» Саратова и Энгельса.

Льготникам, имеющим право на бесплатный проезд, пополнять карту не требуется, это происходит автоматически на период, пока действуют подтверждающие льготу документы.

Оформить транспортную карту могут граждане, имеющие право на льготный проезд в общественном транспорте (ветераны труда, участники боевых действий, инвалиды, школьники, дети из многодетных семей, обучающиеся общеобразовательных организаций, родители которых призваны на военную службу по мобилизации либо заключили контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и другие категории).