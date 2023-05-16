Исторический парк приглашает на масштабную «Ночь музеев — 2023»!

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По сложившейся традиции на один вечер мультимедийный Исторический парк снова сменит привычный формат и станет культурным кластером, объединяющим науку, искусство и спорт!— Мы подготовили насыщенную программу, которая продлится с 18:00 до 23:00, — рассказал директор Исторического парка Дмитрий Кубанкин. — В этом году мероприятие станет еще масштабнее и увлекательнее! Будет еще больше интерактивных площадок и еще больше резидентов, даже самых неожиданных! Десятки участников расположатся на всех возможных площадках Парка как внутри здания, в том числе и в мультимедийной экспозиции, так и на открытой территории, а это около 15 тысяч квадратных метров! Не буду раскрывать секреты, скажу только, что всех гостей будут ждать интерактивы, как на уже знакомых по предыдущим годам площадках, так и на совершенно новых локациях. Кроме того, на этот раз мы представим небольшие, но очень интересные музеи, о которых саратовцы, возможно, мало что знают. Например, музей истории регионального телевидения и радиовещания, музей речного флота, музей МЧС. А еще, не всем известно, что и у нас есть фондовая служба, которая принимает предметы с историей, чтобы сохранить их для будущих поколений. И в рамках акции у наших гостей будет возможность передать нам на хранение артефакты из своего семейного архива. Мы приглашаем всех жителей Саратова и области, а также гостей нашего региона провести вечер субботы, 20 мая, в Историческом парке по адресу: улица Шелковичная, 19 (район Ильинской площади). Сейчас вся наша команда готовит это большое мероприятие, чтобы подарить новые впечатления нашим посетителям!Также, в рамках акции «Ночь музеев-2023» состоится открытие Всероссийского мультимедийного выставочного проекта «Русский Азов», который впервые представляет историю городов побережья Азова, в прошлом году вновь ставшего внутренним морем России. Новая выставка подготовлена Российским историческим обществом совместно с Фондом гуманитарных проектов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Экспозиция создавалась в течение двух лет, разрабатывалась творческой командой фонда «Перспектива» с использованием новейших технологий. Она включает в себя материалы ведущих российских музеев и архивов, в том числе, из чудом спасённой коллекции разбомблённого украинскими нацистами краеведческого музея г. Мариуполя. Заявки на презентационные экскурсии по новой выставке (набираем две группы от 5 до 15 человек) принимаются по телефону: (8452) 69-50-34. Начало презентационных экскурсий в 18:00 и в 18:20.Кроме того, администрация Исторического парка обращает внимание, что некоторые интерактивные площадки в рамках акции будут работать только по предварительной записи. Вход в Парк и на мультимедийные экспозиции свободный.Все анонсы размещаются на официальных страницах Парка в социальных сетях:ВКонтакте - https://vk.com/myhistorypark_saratovTelegram - https://t.me/myhistoryparksaratovОдноклассники - https://ok.ru/myhistoryparksaratov