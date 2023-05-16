В «Ночь музеев» Палата ремесел приглашает саратовцев на выставку и мастер-классы

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Тема акции в этом году – «История и истории». В выставочную экспозицию Палаты ремесел войдет коллекция саратовской глиняной игрушки Петра Африкантова - потомственного мастера, возродившего традицию лепки, а также фотографии, книги и методические пособия по игрушке.Мастер-классы по лепке в технике саратовской глиняной игрушки, которая внесена в реестр нематериального культурного наследия региона и является его признанным брендом, проведут ученики Петра Африкантова - Сергей Валеев и Светлана Белоногова.Программа «Ночи музеев» в Палате ремесел Саратовской области:20 мая, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д.8.15.00-23.00 – Работа выставочной экспозиции Саратовской глиняной игрушки.15.00-18.00 – Мастер-класс по лепке бусин в технике Саратовской глиняной игрушки. Светлана Белоногова. Участие бесплатно.19.00-21.00 - Мастер-класс по лепке уточки в технике Саратовской глиняной игрушки. Сергей Валеев. Участие бесплатно.15.00-23.00 - Посещение торгово-выставочного зала «Лавка подарков»Палата ремесел Саратовской области работает в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии минэкономразвития области.