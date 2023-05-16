Сегодня открывается "Туриада"

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Все делегации команд из регионов ПФО, а также из Республик Казахстан, Узбекистан и Республики Беларусь уже прибыли на территорию Хвалынского района, разбили палаточный лагерь, проходят комиссию по допуску к соревнованиям и уже приступили к первым тренировкам.Сегодня пройдет церемония торжественного открытия юбилейного десятого спортивно-туристского лагеря.В рамках торжественного открытия творческие коллективы и исполнители области подготовили концертную программу, в которой примут участие: ансамбль танца «Дилайт» Саратовской государственной юридической академии, Центр циркового искусства «Цирк Арт-алле», Ансамбль барабанщиков Губернаторского автомобильно - электромеханического техникума, вокальный ансамбль Саратовской государственной юридической академии «Импульс», театральная студия «Амплуа» Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума.Напомним, «Туриада» – это уникальный формат, совмещающий спортивные соревнования, культурно-познавательную программу и творческие конкурсы. В этом году на юбилейную десятую «Туриаду» собирались сотни участников из всех регионов ПФО. Это победители региональных спортивно-туристских соревнований: школьники и студенты высших учебных заведений, обучающиеся по туристическим специальностям, а также профессиональные тренеры по спортивному туризму, эксперты и волонтеры.