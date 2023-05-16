Александр Степанов: Темп роста частных инвестиций за прошлый год составил 115% - это первое место в ПФО

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«В этом месяце наш регион посетили зампреды федерального Правительства – вице-премьер Марат Хуснуллин и вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Внимание федеральных властей к Саратовской области помогает не только обратить внимание центра на существующие проблемы, но и обозначить точки роста региона, его преимущества и потенциал для развития. Оба вице-премьера положительно оценили реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов, отметили позитивные результаты работы на промышленных предприятиях.Содействие со стороны федерального Правительства – показатель того, что наш регион движется в правильном направлении, а значит будут развиваться предприятия, появляться новые рабочие места и комфортные условия для жизни наших граждан.Министерство инвестиционной политики на системной основе реализует различные направления взаимодействия с федеральными органами власти, осуществляет комплекс мер поддержки внутренних и внешних инвесторов, создан определенный алгоритм совместной работы с муниципалитетами в этой сфере, и в результате региональный реестр стабильно пополняется новыми перспективными проектами, а темп роста частных инвестиций за прошлый год составил 115% - это первое место в ПФО», - прокомментировал член общественной палаты Саратовской области, председатель общественного совета министерства инвестиционной политики области Александр Степанов.