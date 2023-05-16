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В Оренбурге обсудили реализацию Стратегии государственной национальной политики РФ

Новости
В Оренбурге состоялся семинар-совещание с заместителями высших должностных лиц регионов Приволжского федерального округа, отвечающими за сферу этноконфессиональных отношений. Его провел полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров при участии заместителя руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалама Магомедова, руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова.
В Оренбурге обсудили реализацию Стратегии государственной национальной политики РФ



Саратовскую область представляли вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора области Игорь Пивоваров и министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина.

Совещание ежегодно проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина в одном из регионов округа. В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы реализации в регионах округа Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года и другие аспекты межэтнического и межконфессионального согласия с учетом новых условий.

Игорь Комаров, открывая совещание, подчеркнул, что одной из важных задач региональных органов власти в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в условиях внешнего давления остается профилактика, предупреждение и ликвидация конфликтов на национальной и религиозной почве. Участники семинара остановились на конкретных вопросах дальнейшего укрепления единства российской нации, снижения конфликтного потенциала в миграционной среде, сохранения этнокультурного и языкового многообразия.

Магомедсалам Магомедов отметил, что Приволжский федеральный округ является лидером по основным показателям межнациональных отношений: почти 90% населения считают их положительными. По его словам, консолидация российского народа на фоне внешнего давления только выросла. Более 80% жителей нашей страны поддерживают решение главы государства о проведении специальной военной операции, в том числе национальные организации и объединения.

«Такой важный показатель, как уровень общероссийской гражданской идентичности, достиг в ПФО 94,4%, что выше среднего по стране. Фактор осознания людьми связи с государством, с народом, с обществом находится на самом высоком уровне за всю историю исследований. Благодарю руководителей регионов за большую серьезную работу в этом направлении», – подчеркнул Игорь Баринов.

Также в рамках совещания обсуждались финно-угорская проблематика, вопросы развития в регионах округа общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», сети региональных центров во взаимодействии с «Домом народов России».

«Проведение семинара-совещания для профильных руководителей исполнительных органов регионов Приволжского федерального округа играет важную роль для развития межнациональных отношений. Определяются основные тенденции, приоритеты и главные направления дальнейшей работы в сфере государственной национальной политики. Все полученные знания необходимо применять на практике и внедрять на региональном уровне. Федеральными руководителями дана положительная оценка действий региональных властей в сфере государственной национальной политики. Вместе с тем, нам не стоит останавливаться на достигнутом, в особенности с учетом современных реалий и новых внешних вызовов. Сейчас регионы Приволжского федерального округа достигли показателей, которые опережают общие по стране. Будем работать и дальше в усиленном режиме», - отметила Наталья Трошина, комментируя прошедший семинар-совещание.