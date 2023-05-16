Воспитанники спецшколы шьют игрушки, становятся гончарными мастерами, плетут корзины, играют на гитаре и поют
В специальной общеобразовательной школе открытого типа состоялся семинар «Актуальные вопросы организации работы специального учебно – воспитательного учреждения открытого типа и взаимодействия с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области».
Директор школы Сергей Шаров подвел итоги учебного года, рассказал о сложностях в работе, о достигнутых результатах, планах на будущее. На базе Марксовской спецшколы будет создан ресурсный центр «Открытая школа» ранней профилактики правонарушений несовершеннолетних, обобщения и тиражирования эффективного опыта, современных технологий профилактической работы.
Сейчас в данной школе содержится 37 подростков из 8 районов Саратовской области (Вольский, Балаковский, Балашовский, Ивантеевский, Ленинский, Марксовский, Хвалынский, Энгельсский) и Саратова.
В данную школу направляются несовершеннолетние, которые испытывают трудности в учебе, отсутствует контроль со стороны родителей, социализации в школьном коллективе.
В ходе мероприятия ребята поразили специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав своими творческими талантами: играли на гитаре, пели песни, рассказывали стихотворения, и даже танцевали брейк-данс с элементами акробатики.
«Они все могут – петь, танцевать, их можно научить играть на гитаре, делать своими руками прекрасные вещи. Было удивительно видеть их на сцене, потому что ранее в образовательных школах ребят было не уговорить участвовать в каких-либо мероприятиях. За полгода в спецшколе подростки научились шить, выпиливать лобзиком, плести корзины из лозы, работать на гончарном круге. Им нужны взрослые, которым они небезразличны, наставники, друзья, те, кто с ними поговорит, выслушает, поможет советом и делом», - поделилась Юлия Васильева, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области.
Директор школы Сергей Шаров подвел итоги учебного года, рассказал о сложностях в работе, о достигнутых результатах, планах на будущее. На базе Марксовской спецшколы будет создан ресурсный центр «Открытая школа» ранней профилактики правонарушений несовершеннолетних, обобщения и тиражирования эффективного опыта, современных технологий профилактической работы.
Сейчас в данной школе содержится 37 подростков из 8 районов Саратовской области (Вольский, Балаковский, Балашовский, Ивантеевский, Ленинский, Марксовский, Хвалынский, Энгельсский) и Саратова.
В данную школу направляются несовершеннолетние, которые испытывают трудности в учебе, отсутствует контроль со стороны родителей, социализации в школьном коллективе.
В ходе мероприятия ребята поразили специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав своими творческими талантами: играли на гитаре, пели песни, рассказывали стихотворения, и даже танцевали брейк-данс с элементами акробатики.
«Они все могут – петь, танцевать, их можно научить играть на гитаре, делать своими руками прекрасные вещи. Было удивительно видеть их на сцене, потому что ранее в образовательных школах ребят было не уговорить участвовать в каких-либо мероприятиях. За полгода в спецшколе подростки научились шить, выпиливать лобзиком, плести корзины из лозы, работать на гончарном круге. Им нужны взрослые, которым они небезразличны, наставники, друзья, те, кто с ними поговорит, выслушает, поможет советом и делом», - поделилась Юлия Васильева, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области.