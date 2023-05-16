Собственники трех зданий в Саратове получили охранные обязательства

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Владельцы этих зданий должны будут четко следовать рекомендациям обязательства, в том числе в установленные сроки проводить необходимые работы для сохранения памятников. Соответствующие приказы подписаны министром области-председателем комитета культурного наследия Владимиром Мухиным 10 мая.Охранные обязательства получили собственники памятника «Фабрика паровая колбасная «Кизнер и Глок», 1902 г.» (Саратов, ул. Челюскинцев, 58/ Октябрьская, 47), а также ансамбля из двух зданий - «Усадьба Пыпиных…» (Саратов, ул. Некрасова, 5).