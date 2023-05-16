В Калининске начнет работать обновлённая спортшкола «Реабилитация и физкультура»

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Центр «РиФ» работает в Калининске уже 20 лет. Несколько лет назад для него выделили здание, которое нуждалось в ремонте. В 2022 году на реконструкцию выделили 71 млн рублей. Сейчас работы подходят к завершению.Планируется, что в этом центре смогут проходить реабилитационные процедуры и заниматься спортом дети из Калининского, Лысогорского, Балашовского районов. Для их доставки есть микроавтобус. Сейчас в школе занимается 55 человек, но теперь их число увеличится минимум в 2 раза.В здании оснащён медицинский блок, приобретено современное реабилитационное оборудование, в том числе специальный бассейн, тренажёры. Ожидается, что новый центр заработает в июне.«Здесь будут заниматься ребята не только из Калининска, но и из соседних территорий. Нужно продумать все детали, в том числе подъезд и благоустройство территории. Будем укреплять материальную базу реабилитационных учреждений, чтобы и в других районах появились такие условия», - отметил губернатор.