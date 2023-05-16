Благодаря специальному проекту есть шанс поступить на бюджет

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Прошёл экзамен профориентационного модуля "Старт в профессию", учредителем которого является Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого).Данный проект для учащихся выпускных классов общеобразовательных учреждений разработан с целью реализации "Концепции развития системы профессиональной ориентации молодежи Саратовской области", утвержденной распоряжением Правительства Саратовской области от 08.06.2021г. Цель данного модуля по реализации Комплекса мероприятий по повышению престижа и привлекательности медицинских специальностей в Саратовской области,- расширение знаний учащихся о здоровье и здравоохранении, облегчение выбора профильного обучения.13 выпускников школ г.Красный Кут успешно прошли курс, сдали экзамен и получили удостоверения, которые являются дополнительным бонусом при поступлении на бюджетное отделение ГАПОУ СО "Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого).