16 Мая 2023 ВТОРНИК
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Иностранцам, заключившим контракты на военную службу в Вооруженных силах РФ, станет проще получить гражданство страны
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Именной приз 165-го летнего бегового сезона выиграла кобыла русской рысистой породы Коламбия Пикчерз
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Юбилейная «Туриада» встречает лучших спортсменов-туристов ПФО и представителей иностранных государств
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Благодаря специальному проекту есть шанс поступить на бюджет

Новости
13 выпускников школ города Красный Кут успешно прошли курс, сдали экзамен и получили удостоверения, которые являются дополнительным бонусом при поступлении на бюджетное отделение ГАПОУ СО "Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого).
Благодаря специальному проекту есть шанс поступить на бюджет

Прошёл экзамен профориентационного модуля "Старт в профессию", учредителем которого является Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого).

Данный проект для учащихся выпускных классов общеобразовательных учреждений разработан с целью реализации "Концепции развития системы профессиональной ориентации молодежи Саратовской области", утвержденной распоряжением Правительства Саратовской области от 08.06.2021г. Цель данного модуля по реализации Комплекса мероприятий по повышению престижа и привлекательности медицинских специальностей в Саратовской области,- расширение знаний учащихся о здоровье и здравоохранении, облегчение выбора профильного обучения.

13 выпускников школ г.Красный Кут успешно прошли курс, сдали экзамен и получили удостоверения, которые являются дополнительным бонусом при поступлении на бюджетное отделение ГАПОУ СО "Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого).