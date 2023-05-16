16 Мая 2023 ВТОРНИК
Новости
17:50 | 16 мая
В области откроется региональное отделение государственного фонда «Защитники Отечества»
17:48 | 16 мая
Миллион заявок за 5 сезонов
17:00 | 16 мая
Иностранцам, заключившим контракты на военную службу в Вооруженных силах РФ, станет проще получить гражданство страны
16:04 | 16 мая
Регион получит дополнительное финансирование
15:01 | 16 мая
Балаковский Мост Победы планируется передать на областное содержание
14:28 | 16 мая
Кенес Ракишев отметил достойное выступление казахстанских боксеров на чемпионате мира
14:23 | 16 мая
Игорь Сюч провел встречу с участниками Первого туристического слёта «Маёвка. Больше, чем путешествие»
14:00 | 16 мая
В Саратове пройдет юбилейный забег «Зеленый марафон»
13:04 | 16 мая
Именной приз 165-го летнего бегового сезона выиграла кобыла русской рысистой породы Коламбия Пикчерз
12:03 | 16 мая
Юбилейная «Туриада» встречает лучших спортсменов-туристов ПФО и представителей иностранных государств
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Денис Мантуров посетил промышленные предприятия Саратовской области

Новости

В период с 2020 по 2022 год общий объем федеральных средств господдержки промышленных предприятий в Саратовской области по линии Минпромторга России составил 8 млрд рублей, а за 2022 год – 1,4 млрд рублей.

Денис Мантуров посетил промышленные предприятия Саратовской области

В ходе поездки в регион вице-премьер – глава Минпромторга посетил 356-й авиационный ремонтный завод, который осуществляет ремонт, модернизацию вертолетов и их комплектующих. Предприятие располагает необходимой инфраструктурой, производственной базой, информационным обеспечением и специалистами высокой квалификации. «Доля российского оборудования, используемого в производстве, составляет 99%», – отметил Денис Мантуров.

Затем он побывал в Конструкторском бюро промышленной автоматики, где разрабатывают и производят системы автоматического управления для различных летательных аппаратов. Предприятие сочетает в себе мощную, современную научно-техническую базу разработки новых изделий с производственно-технологическими возможностями их серийного производства.

Также Денис Мантуров провел встречу с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным, на которой обсудил промышленный потенциал региона, инструменты поддержки и работу регионального фонда развития промышленности.