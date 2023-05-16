Денис Мантуров посетил промышленные предприятия Саратовской области
В период с 2020 по 2022 год общий объем федеральных средств господдержки промышленных предприятий в Саратовской области по линии Минпромторга России составил 8 млрд рублей, а за 2022 год – 1,4 млрд рублей.
В ходе поездки в регион вице-премьер – глава Минпромторга посетил 356-й авиационный ремонтный завод, который осуществляет ремонт, модернизацию вертолетов и их комплектующих. Предприятие располагает необходимой инфраструктурой, производственной базой, информационным обеспечением и специалистами высокой квалификации. «Доля российского оборудования, используемого в производстве, составляет 99%», – отметил Денис Мантуров.
Затем он побывал в Конструкторском бюро промышленной автоматики, где разрабатывают и производят системы автоматического управления для различных летательных аппаратов. Предприятие сочетает в себе мощную, современную научно-техническую базу разработки новых изделий с производственно-технологическими возможностями их серийного производства.
Также Денис Мантуров провел встречу с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным, на которой обсудил промышленный потенциал региона, инструменты поддержки и работу регионального фонда развития промышленности.