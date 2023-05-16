Денис Мантуров посетил промышленные предприятия Саратовской области

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В ходе поездки в регион вице-премьер – глава Минпромторга посетил 356-й авиационный ремонтный завод, который осуществляет ремонт, модернизацию вертолетов и их комплектующих. Предприятие располагает необходимой инфраструктурой, производственной базой, информационным обеспечением и специалистами высокой квалификации. «Доля российского оборудования, используемого в производстве, составляет 99%», – отметил Денис Мантуров.Затем он побывал в Конструкторском бюро промышленной автоматики, где разрабатывают и производят системы автоматического управления для различных летательных аппаратов. Предприятие сочетает в себе мощную, современную научно-техническую базу разработки новых изделий с производственно-технологическими возможностями их серийного производства.Также Денис Мантуров провел встречу с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным, на которой обсудил промышленный потенциал региона, инструменты поддержки и работу регионального фонда развития промышленности.