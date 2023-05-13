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В год педагога и наставника в регионе стартовал областной конкурс «Директор года – 2023»

Новости

С 10 мая по 2 июня 2023 года в Саратовской области проводится областной конкурс «Директор года – 2023».
В год педагога и наставника в регионе стартовал областной конкурс «Директор года – 2023»


Участниками Конкурса могут стать руководители общеобразовательных организаций, имеющие (на момент подачи заявки) непрерывный стаж работы в должности «Директор» по последнему месту работы не менее трех лет, а также представители регионального и муниципального кадрового резерва управленческих кадров.

Профессиональный конкурс «Директор года» ориентирован на выявление наиболее талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций, на закрепление образа современного директора школы как лидера педагогического коллектива, успешно реализующего государственную политику в области образования.

Конкурс проходит в три тура. Участники получат уникальную возможность продемонстрировать весь свой опыт в конкурсных испытаниях.

Консультации можно получить по телефону 8 (8452) 28-25-23 (доб.119).

Положение на сайте https://soiro64.ru/2023/05/12/v-god-pedagoga-i-nastavnika-provoditsja-oblastnoj-konkurs-direktor-goda-2023/