В год педагога и наставника в регионе стартовал областной конкурс «Директор года – 2023»
С 10 мая по 2 июня 2023 года в Саратовской области проводится областной конкурс «Директор года – 2023».
Участниками Конкурса могут стать руководители общеобразовательных организаций, имеющие (на момент подачи заявки) непрерывный стаж работы в должности «Директор» по последнему месту работы не менее трех лет, а также представители регионального и муниципального кадрового резерва управленческих кадров.
Профессиональный конкурс «Директор года» ориентирован на выявление наиболее талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций, на закрепление образа современного директора школы как лидера педагогического коллектива, успешно реализующего государственную политику в области образования.
Конкурс проходит в три тура. Участники получат уникальную возможность продемонстрировать весь свой опыт в конкурсных испытаниях.
Консультации можно получить по телефону 8 (8452) 28-25-23 (доб.119).
Положение на сайте https://soiro64.ru/2023/05/12/v-god-pedagoga-i-nastavnika-provoditsja-oblastnoj-konkurs-direktor-goda-2023/