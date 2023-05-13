13 Мая 2023 СУББОТА
Новости
22:19 | 12 мая
В год педагога и наставника в регионе стартовал областной конкурс «Директор года – 2023»
22:11 | 12 мая
Компания ВМ Строй провела семейный праздник в годовщину начала строительства КП «Европа»
18:00 | 12 мая
В Марксе инспектор ДПС спас из огня жильцов частного дома
17:00 | 12 мая
Жители региона лишились денег при установке мобильных приложений на сотовый телефон
16:00 | 12 мая
Подготовительные работы на трамвайном маршруте №9 начнутся с 15 мая
15:21 | 12 мая
Жителей просят сообщать о возгораниях возле энергообъектов
14:58 | 12 мая
В рамках XXXVI Собиновского музыкального фестиваля покажут 6 концертных программ
14:31 | 12 мая
Саратовские школьники отправились на смену «Орлята России»
14:21 | 12 мая
Академик Лео Бокерия вручил саратовцам дипломы
14:05 | 12 мая
Нацпроект помог крупному полиграфическому предприятию нарастить производственные мощности
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В рамках XXXVI Собиновского музыкального фестиваля покажут 6 концертных программ

Новости / Культура

19 мая на новой сцене Саратовского театра оперы и балета откроется XXXVI Собиновский музыкальный фестиваль. Форум продлится до 3 июня и предоставит зрителю возможность познакомиться с многообразием музыкальных жанров и стилей.
В рамках XXXVI Собиновского музыкального фестиваля покажут 6 концертных программ


В этом году фестиваль посвящен 150-летию со дня рождения великого композитора С.В. Рахманинова, что предопределило наличие в программе большого количества концертных программ – в этом году их будет сразу шесть. Концепция подразумевает предоставление зрителям не только известных произведений композитора, но и своеобразный экскурс по его редко исполняемым сочинениям, а также произведениям русских и зарубежных современников Рахманинова.

На симфоническом концерте-открытии фестиваля 19 мая прозвучат произведения Сергея Васильевича, созданные в различные периоды его творчества: ранние симфонические опусы – фантазия «Утес» и «Каприччио на цыганские темы», одно из самых жизнеутверждающих сочинений Рахманинова кантата «Весна» и позднее произведение, написанное за границей – «Три русские песни» для хора и оркестра. В концерте примут участие Театр хоровой музыки, лауреат Международных конкурсов солист Саратовского театра оперы и балета Александр Гонца, хор и симфонический оркестр театра. Дирижер – лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Юрий Кочнев.

Концерт камерной вокальной лирики «С. Рахманинов в истории русского романса» пройдет в Гостиной новой сцены театра 21 мая. Зритель встретится с ведущими мастерами саратовской оперы Леонидом Сметанниковым и Ольгой Кочневой.

Одним из интереснейших событий фестиваля станет симфоническая программа «Современники Рахманинова\Зарубежная панорама» (27 мая), составленная из ярких произведений представителей зарубежной школы конца XIX - первой половины XX столетия – А. Онеггера, А. Веберна, Дж. Гершвина, Я. Сибелиуса, Э. Вилла-Лобоса, Дж. Энеску. В программе участвуют: солистка – Иране Ибрагимли, симфонический оркестр театра под руководством Юрия Кочнева.

Два тура очень популярного у зрителей Конкурса Конкурсов вокалистов будут посвящены 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина. Вторым туром приглашен дирижировать Михаил Грановский (Москва). В Конкурсе соревнуются 12 молодых вокалистов, уже являющихся лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Они представят свои работы в жанрах романса, народной песни (1 тур) и оперных арий (2 тур). Ежегодно на Конкурсе проводится зрительское голосование, победитель которого также получает денежный приз.

Завершится XXXVI Собиновский фестиваль 3 июня большим Гала-концертом с участием лауреатов Конкурса и ведущих солистов оперной труппы театра.