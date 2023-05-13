В рамках XXXVI Собиновского музыкального фестиваля покажут 6 концертных программ

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В этом году фестиваль посвящен 150-летию со дня рождения великого композитора С.В. Рахманинова, что предопределило наличие в программе большого количества концертных программ – в этом году их будет сразу шесть. Концепция подразумевает предоставление зрителям не только известных произведений композитора, но и своеобразный экскурс по его редко исполняемым сочинениям, а также произведениям русских и зарубежных современников Рахманинова.На симфоническом концерте-открытии фестиваля 19 мая прозвучат произведения Сергея Васильевича, созданные в различные периоды его творчества: ранние симфонические опусы – фантазия «Утес» и «Каприччио на цыганские темы», одно из самых жизнеутверждающих сочинений Рахманинова кантата «Весна» и позднее произведение, написанное за границей – «Три русские песни» для хора и оркестра. В концерте примут участие Театр хоровой музыки, лауреат Международных конкурсов солист Саратовского театра оперы и балета Александр Гонца, хор и симфонический оркестр театра. Дирижер – лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Юрий Кочнев.Концерт камерной вокальной лирики «С. Рахманинов в истории русского романса» пройдет в Гостиной новой сцены театра 21 мая. Зритель встретится с ведущими мастерами саратовской оперы Леонидом Сметанниковым и Ольгой Кочневой.Одним из интереснейших событий фестиваля станет симфоническая программа «Современники Рахманинова\Зарубежная панорама» (27 мая), составленная из ярких произведений представителей зарубежной школы конца XIX - первой половины XX столетия – А. Онеггера, А. Веберна, Дж. Гершвина, Я. Сибелиуса, Э. Вилла-Лобоса, Дж. Энеску. В программе участвуют: солистка – Иране Ибрагимли, симфонический оркестр театра под руководством Юрия Кочнева.Два тура очень популярного у зрителей Конкурса Конкурсов вокалистов будут посвящены 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина. Вторым туром приглашен дирижировать Михаил Грановский (Москва). В Конкурсе соревнуются 12 молодых вокалистов, уже являющихся лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Они представят свои работы в жанрах романса, народной песни (1 тур) и оперных арий (2 тур). Ежегодно на Конкурсе проводится зрительское голосование, победитель которого также получает денежный приз.Завершится XXXVI Собиновский фестиваль 3 июня большим Гала-концертом с участием лауреатов Конкурса и ведущих солистов оперной труппы театра.