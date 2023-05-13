Саратовские школьники отправились на смену «Орлята России»
11 мая делегация Саратовской области отправилась на федеральную смену «Орлята России». В ее составе - 31 ученик 4-го класса, а также наставник-старшеклассник школы «Аврора» под руководством советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Натальи Донник. Ребята вошли в число победителей в конкурсном этапе дополнительной общеразвивающей программы «Содружество «Орлят России».
Ребята проведут во Всероссийском детском центре «Орленок» две недели - с 12 по 25 мая.
Программа развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России» разработана в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта Президента Владимира Путина «Образование». Целью программы является удовлетворение потребностей младших школьников в социальной активности. Программа направлена на развитие и поддержание интереса к учебным и внеурочным видам деятельности, на формирование социально значимых качеств личности обучающихся, ключевых базовых ценностей: Родина, Команда, Семья, Здоровье, Природа, Познание.
Программа «Орлята России» на территории Саратовской области реализуется с сентября 2022 года. Она рассчитана на три направления работы: внеурочная деятельность, курсы повышения квалификации для педагогов начальных классов, а также «Содружество Орлят России».