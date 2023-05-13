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Спортивный кластер в Солнечном-2 планируется дополнить гостиницей для спортсменов

Новости
В Солнечном-2 вблизи Дворца водных видов спорта может появиться отель. Проработкой данного вопроса и поиском инвестора по поручению губернатора области в настоящий момент занимаются региональные мининвест и минспорта.
Спортивный кластер в Солнечном-2 планируется дополнить гостиницей для спортсменов



Ранее с вопросом о строительстве новых гостиниц вблизи крупных спортивных объектов к Роману Бусаргину обратились представители спортивной общественности. Губернатор предложение поддержал, отметив, что Саратов имеет возможность и должен принимать спортивные мероприятия самого высокого уровня, для чего немаловажно наличие гостиничного фонда в непосредственной близости от места проведения соревнований.

Президент региональной федерации плавания, Заслуженный мастер спорта России, финалист Летних Олимпийских игр в Лондоне, чемпион Европы, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, многократная победительница национальных чемпионатов Наталия Стукальская считает инициативу по строительству гостиницы своевременной и важной для всего саратовского спортивного сообщества.

«В этом году Саратов впервые принял международный Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду, для участия в котором в наш город приехали представители 9 стран, в том числе, спортсмены сборной команды России. Только за прошлый год во Дворце водных видов спорта прошло 34 мероприятия: 8 всероссийских соревнований, Первенство ПФО и 25 мероприятий от межрегионального до областного уровней.

Безусловно, для спортсменов, которые прибывают в наш город на соревнования, а это сотни участников, важны не только материальная база спортивного объекта, где им предстоит выступать, и полученный в ходе состязаний опыт, но и комфортный отдых в шаговой доступности.

Сегодня рядом с нашим Дворцом водных видов спорта под патронатом Губернатора возобновилось строительство ФОКа «Газовик», долгожданного и востребованного объекта. Строительство здесь же гостиницы для спортсменов логичным образом продолжает идею объединения на одной территории различных учреждений, связанных со спортом. В Солнечном-2 идет формирование нового спортивного кластера, который сможет стать визитной карточкой нашего города, одного из самых спортивных в Приволжье», - отметила Наталия Стукальская.