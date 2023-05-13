В Марксе инспектор ДПС спас из огня жильцов частного дома

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Инспектор ДПС ГИБДД ОМВД России по Марксовскому району Саратовской области Дамир Исмагамбетов, будучи в отпуске, ранним утром вместе с друзьями проезжал по улице Куйбышева города Маркса и увидел, что горит гараж, пламя уже перекинулось на крышу дома.Полицейский с друзьями стали стучаться в двери, чтобы предупредить жильцов об опасности и организовать их эвакуацию. Дамир Исмагамбетов незамедлительно передал информацию о возгорании в дежурную часть, чтобы коллеги вызвали на место ЧП пожарные расчеты и медиков.На тот момент в доме находилась семейная пара. Молодые люди помогли жильцам покинуть здание – мужчина и женщина уже испытывали недомогание и слабость от отравления угарным газом и продуктами горения.После того, как жильцы были эвакуированы в безопасное место, лейтенант полиции нашел во дворе данного домовладения источник воды и шланги и тушил пожар до приезда сотрудников пожарной службы.По предварительной версии, пожар возник из-за неисправной проводки.В настоящее время погорельцы устраняют последствия пожара, восстанавливают сгоревший гараж. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.Благодаря оперативным и слаженным действиям полицейского в экстремальной ситуации удалось избежать человеческих жертв и серьезных последствий происшествия.Хозяин дома Антон Гостев поблагодарил своих спасителей и отметил своевременность оказанной помощи, пояснив, что если бы помощь пришла на несколько минут позже, спасать, возможно, было бы уже некого.