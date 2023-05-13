В Марксе инспектор ДПС спас из огня жильцов частного дома
Благодаря оперативным и слаженным действиям полицейского в экстремальной ситуации удалось избежать человеческих жертв и серьезных последствий происшествия.
Инспектор ДПС ГИБДД ОМВД России по Марксовскому району Саратовской области Дамир Исмагамбетов, будучи в отпуске, ранним утром вместе с друзьями проезжал по улице Куйбышева города Маркса и увидел, что горит гараж, пламя уже перекинулось на крышу дома.
Полицейский с друзьями стали стучаться в двери, чтобы предупредить жильцов об опасности и организовать их эвакуацию. Дамир Исмагамбетов незамедлительно передал информацию о возгорании в дежурную часть, чтобы коллеги вызвали на место ЧП пожарные расчеты и медиков.
На тот момент в доме находилась семейная пара. Молодые люди помогли жильцам покинуть здание – мужчина и женщина уже испытывали недомогание и слабость от отравления угарным газом и продуктами горения.
После того, как жильцы были эвакуированы в безопасное место, лейтенант полиции нашел во дворе данного домовладения источник воды и шланги и тушил пожар до приезда сотрудников пожарной службы.
По предварительной версии, пожар возник из-за неисправной проводки.
В настоящее время погорельцы устраняют последствия пожара, восстанавливают сгоревший гараж. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Благодаря оперативным и слаженным действиям полицейского в экстремальной ситуации удалось избежать человеческих жертв и серьезных последствий происшествия.
Хозяин дома Антон Гостев поблагодарил своих спасителей и отметил своевременность оказанной помощи, пояснив, что если бы помощь пришла на несколько минут позже, спасать, возможно, было бы уже некого.
Инспектор ДПС ГИБДД ОМВД России по Марксовскому району Саратовской области Дамир Исмагамбетов, будучи в отпуске, ранним утром вместе с друзьями проезжал по улице Куйбышева города Маркса и увидел, что горит гараж, пламя уже перекинулось на крышу дома.
Полицейский с друзьями стали стучаться в двери, чтобы предупредить жильцов об опасности и организовать их эвакуацию. Дамир Исмагамбетов незамедлительно передал информацию о возгорании в дежурную часть, чтобы коллеги вызвали на место ЧП пожарные расчеты и медиков.
На тот момент в доме находилась семейная пара. Молодые люди помогли жильцам покинуть здание – мужчина и женщина уже испытывали недомогание и слабость от отравления угарным газом и продуктами горения.
После того, как жильцы были эвакуированы в безопасное место, лейтенант полиции нашел во дворе данного домовладения источник воды и шланги и тушил пожар до приезда сотрудников пожарной службы.
По предварительной версии, пожар возник из-за неисправной проводки.
В настоящее время погорельцы устраняют последствия пожара, восстанавливают сгоревший гараж. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Благодаря оперативным и слаженным действиям полицейского в экстремальной ситуации удалось избежать человеческих жертв и серьезных последствий происшествия.
Хозяин дома Антон Гостев поблагодарил своих спасителей и отметил своевременность оказанной помощи, пояснив, что если бы помощь пришла на несколько минут позже, спасать, возможно, было бы уже некого.