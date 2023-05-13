Жители региона лишились денег при установке мобильных приложений на сотовый телефон

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В полицию обратился 59-летний житель Заводского района, он сообщил, что скачал с неизвестного интернет-ресурса мобильное приложение банка, после установки, которого потребовалось ввести данные банковской карты, что заявитель и сделал. В результате лишился 12000 рублей.Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Аналогичный случай произошел в Энгельсском районе, где 51-летняя потерпевшая установила на сотовый телефон мобильное приложение банка с непроверенного сайта и лишалась 20 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по завершению которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.- скачивайте приложения только из официальных магазинов;- не устанавливайте программы по чужой рекомендации, даже самой убедительной;- не переходите по ссылкам от незнакомцев;- внимательно изучайте отзывы о бесплатных приложениях;- используйте антивирусные программы.