Жители региона лишились денег при установке мобильных приложений на сотовый телефон
Саратовские полицейские установили, что потерпевшие скачивали приложения с непроверенных интернет-ресурсов.
В полицию обратился 59-летний житель Заводского района, он сообщил, что скачал с неизвестного интернет-ресурса мобильное приложение банка, после установки, которого потребовалось ввести данные банковской карты, что заявитель и сделал. В результате лишился 12000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Аналогичный случай произошел в Энгельсском районе, где 51-летняя потерпевшая установила на сотовый телефон мобильное приложение банка с непроверенного сайта и лишалась 20 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по завершению которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.
ГУ МВД России по Саратовской области напоминает:
- скачивайте приложения только из официальных магазинов;
- не устанавливайте программы по чужой рекомендации, даже самой убедительной;
- не переходите по ссылкам от незнакомцев;
- внимательно изучайте отзывы о бесплатных приложениях;
- используйте антивирусные программы.