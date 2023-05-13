13 Мая 2023 СУББОТА
Новости
22:19 | 12 мая
В год педагога и наставника в регионе стартовал областной конкурс «Директор года – 2023»
22:11 | 12 мая
Компания ВМ Строй провела семейный праздник в годовщину начала строительства КП «Европа»
18:00 | 12 мая
В Марксе инспектор ДПС спас из огня жильцов частного дома
17:00 | 12 мая
Жители региона лишились денег при установке мобильных приложений на сотовый телефон
16:00 | 12 мая
Подготовительные работы на трамвайном маршруте №9 начнутся с 15 мая
15:21 | 12 мая
Жителей просят сообщать о возгораниях возле энергообъектов
14:58 | 12 мая
В рамках XXXVI Собиновского музыкального фестиваля покажут 6 концертных программ
14:31 | 12 мая
Саратовские школьники отправились на смену «Орлята России»
14:21 | 12 мая
Академик Лео Бокерия вручил саратовцам дипломы
14:05 | 12 мая
Нацпроект помог крупному полиграфическому предприятию нарастить производственные мощности
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Жители региона лишились денег при установке мобильных приложений на сотовый телефон

Новости

Саратовские полицейские установили, что потерпевшие скачивали приложения с непроверенных интернет-ресурсов.

В полицию обратился 59-летний житель Заводского района, он сообщил, что скачал с неизвестного интернет-ресурса мобильное приложение банка, после установки, которого потребовалось ввести данные банковской карты, что заявитель и сделал. В результате лишился 12000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Аналогичный случай произошел в Энгельсском районе, где 51-летняя потерпевшая установила на сотовый телефон мобильное приложение банка с непроверенного сайта и лишалась 20 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по завершению которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

ГУ МВД России по Саратовской области напоминает:

- скачивайте приложения только из официальных магазинов;
- не устанавливайте программы по чужой рекомендации, даже самой убедительной;
- не переходите по ссылкам от незнакомцев;
- внимательно изучайте отзывы о бесплатных приложениях;
- используйте антивирусные программы.