Подготовительные работы на трамвайном маршруте №9 начнутся с 15 мая

просмотров: 186

«Сейчас мы заходим в очень важный и сложный процесс. Он вызовет определенный резонанс, но наша задача – отработать все нюансы», - отметил губернатор области Роман Бусаргин и поручил минтрансу запустить дублирующие маршруты уже с 24 мая. Планируется, что в течение двух месяцев подрядчик будет демонтировать старое полотно, а после приступит к укладке нового.Также на этой неделе завершается проектирование маршрута №8. По маршруту №6 определен подрядчик – СП «Транстоннельстрой», который также в мае планирует приступить к работе.