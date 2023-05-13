13 Мая 2023 СУББОТА
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16:00 | 12 мая
Подготовительные работы на трамвайном маршруте №9 начнутся с 15 мая
15:21 | 12 мая
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Подготовительные работы на трамвайном маршруте №9 начнутся с 15 мая

Новости
Об этом на совещании по реализации проекта строительства скоростного трамвая в Саратове сообщил губернатор Роман Бусаргин. Закрытие транспортного сообщения запланировано на 25 мая.

«Сейчас мы заходим в очень важный и сложный процесс. Он вызовет определенный резонанс, но наша задача – отработать все нюансы», - отметил губернатор области Роман Бусаргин и поручил минтрансу запустить дублирующие маршруты уже с 24 мая. Планируется, что в течение двух месяцев подрядчик будет демонтировать старое полотно, а после приступит к укладке нового.

Также на этой неделе завершается проектирование маршрута №8. По маршруту №6 определен подрядчик – СП «Транстоннельстрой», который также в мае планирует приступить к работе.