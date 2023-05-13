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Мининвест презентует региональные меры поддержки инвесторам и производителям

Новости
Специалисты министерства инвестиционной политики и Корпорации развития области на постоянной основе встречаются с представителями региональных компаний, которым презентуют региональные меры поддержки.
Мининвест презентует региональные меры поддержки инвесторам и производителям


Директор Корпорации развития области Александр Храпугин встретился с генеральным директором предприятия ООО «Мясоруб» Леонидом Якуниным.

Эта компания в последние несколько лет занимается производством большого ассортимента оборудования для предприятий мясопереработки.

«Наш опыт позволяет производить полностью импортозамещающее технологическое оборудование для пищевых производств - за 10 лет более 1300 технически сложных единиц оборудования прошли через полное промышленное восстановление в инженерном центре в городе Саратове, и теперь продолжаем надежно работать в 30 регионах РФ и СНГ. Предприятие планирует увеличивать присутствие в качестве производителя в наиболее актуальных нишах технологического оборудования для пищевого производства», - рассказал Леонид Якунин.

Александр Храпугин отметил, что для обозначенных целей возможно воспользоваться промышленной ипотекой, а также другими региональными мерами поддержки. «На данном этапе мы поможем подобрать различные варианты решения, исходя из запросов предприятия», - сообщил он.

Специалисты министерства инвестиционной политики и Корпорации развития области на постоянной основе встречаются с представителями региональных компаний, которым презентуют региональные меры поддержки.