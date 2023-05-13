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Жителей просят сообщать о возгораниях возле энергообъектов

Новости

С наступлением грозового и пожароопасного периодов энергетики ПАО «Россети Волга» призывают жителей Саратовской области быть особенно внимательными в охранных зонах линий электропередачи.
Жителей просят сообщать о возгораниях возле энергообъектов

Здесь категорически запрещено жечь сухую траву и листву, складировать или сжигать мусор, оставлять легковоспламеняемые и горюче-смазочные материалы, в том числе удобрения, лесо- и пиломатериалы. Огонь может повредить оборудование, привести к перебоям электроснабжения.

Энергетики просят сообщать обо всех случаях возгорания вблизи энергообъектов по телефону единого контакт-центра: 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный, сообщение можно оставить анонимно.

В Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном, федеральных округах с начала пожароопасного сезона 2023 года зафиксировано более 100 случаев воздействий пожаров на работу электросетевых объектов группы «Россети». Энергетики вместе с силами МЧС ведут непрерывный мониторинг пожарной обстановки, регулярно проверяют состояние гравийной засыпки маслоприемников и средств пожаротушения, проводят внеочередные осмотры ЛЭП в зонах прогнозируемых рисков. К проведению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 10 тыс. специалистов и 23 тыс. единиц техники.

В подверженных пожарам районах проложены минерализованные полосы вдоль ЛЭП, проведена опашка территорий подстанций. Для снижения рисков распространения низового огня проводится расчистка просек ЛЭП.