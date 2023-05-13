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Нацпроект помог крупному полиграфическому предприятию нарастить производственные мощности

Новости

Для повышения производственных мощностей в 2022 году полиграфическое предприятие вступило в национальный проект Президента Владимира Путина «Производительность труда».

Нацпроект помог крупному полиграфическому предприятию нарастить производственные мощности

Министр экономического развития области Андрей Разборов посетил крупное саратовское полиграфическое предприятие ООО «Печатникъ».

«С поддержкой экспертов Регионального центра компетенций предприятие успешно завершило оптимизацию потока по производству самоклеящейся этикетки: выработка печати увеличилась на 81%, производительность печатного оборудования - на 30%. Это один из лучших результатов участников национального проекта, которого удалось достичь, в том числе благодаря высокой заинтересованности руководства, сотрудников типографии, их готовности к перенастройке рабочих процессов», - отметил Андрей Разборов.

Генеральный директор предприятия Юрий Куркин положительно оценивает участие в национальном проекте. Мероприятия по повышению производительности труда позволили снизить издержки и увеличить выручку компании.

В настоящее время типография перешла на стадию тиражирования полученного опыта на другие производственные процессы с консультационной поддержкой экспертов. Для этого на предприятии создан проектный офис и подготовлены внутренние инструкторы по бережливому производству, которые будут тиражировать полученные знания и лучшие практики на другие процессы предприятия. Следующий проект направлен на оптимизацию документооборота.