Нацпроект помог крупному полиграфическому предприятию нарастить производственные мощности

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Министр экономического развития области Андрей Разборов посетил крупное саратовское полиграфическое предприятие ООО «Печатникъ».«С поддержкой экспертов Регионального центра компетенций предприятие успешно завершило оптимизацию потока по производству самоклеящейся этикетки: выработка печати увеличилась на 81%, производительность печатного оборудования - на 30%. Это один из лучших результатов участников национального проекта, которого удалось достичь, в том числе благодаря высокой заинтересованности руководства, сотрудников типографии, их готовности к перенастройке рабочих процессов», - отметил Андрей Разборов.Генеральный директор предприятия Юрий Куркин положительно оценивает участие в национальном проекте. Мероприятия по повышению производительности труда позволили снизить издержки и увеличить выручку компании.В настоящее время типография перешла на стадию тиражирования полученного опыта на другие производственные процессы с консультационной поддержкой экспертов. Для этого на предприятии создан проектный офис и подготовлены внутренние инструкторы по бережливому производству, которые будут тиражировать полученные знания и лучшие практики на другие процессы предприятия. Следующий проект направлен на оптимизацию документооборота.