На строительство диспансера привлекут дополнительные бригады рабочих
Число рабочих на строительстве противотуберкулезной больнице нужно увеличить. Такую задачу поставил губернатор Роман Бусаргин на рабочей планёрке на объекте.
Сейчас идёт строительство всех корпусов будущего диспансера. В мае заканчиваются монолитные работы, на объект выходят бригады каменщиков. Кирпичную кладку планируется закончить за полтора месяца. Таким образом, в июле каркасы всех корпусов должны быть завершены, начнутся отделочные работы.
Параллельно с этим идёт подвод коммуникаций, утепление стен. К 1 октября должна быть техническая готовность для подачи тепла на объект.
«Здесь должно работать больше людей. Как только появляется возможность начать новые виды работ – сразу же заводить дополнительные бригады. Сейчас на объекте работает 200-250 человек, но большой фронт работ позволяет увеличить их число», - отметил губернатор.
Минздрав продолжает закупку оборудования для больницы. В ближайшее время планируется выделить второй транш на приобретение медицинской техники. Вопрос будет рассмотрен на областной Думе.
Роман Бусаргин поручил зампреду Павлу Мигачеву вместе с подрядчиком проработать детальный план-график работ с завершением строительства до конца этого года. Напомним, эту задачу поставил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, по инициативе которого возводится новая больница.