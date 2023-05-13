На строительство диспансера привлекут дополнительные бригады рабочих

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Сейчас идёт строительство всех корпусов будущего диспансера. В мае заканчиваются монолитные работы, на объект выходят бригады каменщиков. Кирпичную кладку планируется закончить за полтора месяца. Таким образом, в июле каркасы всех корпусов должны быть завершены, начнутся отделочные работы.Параллельно с этим идёт подвод коммуникаций, утепление стен. К 1 октября должна быть техническая готовность для подачи тепла на объект.«Здесь должно работать больше людей. Как только появляется возможность начать новые виды работ – сразу же заводить дополнительные бригады. Сейчас на объекте работает 200-250 человек, но большой фронт работ позволяет увеличить их число», - отметил губернатор.Минздрав продолжает закупку оборудования для больницы. В ближайшее время планируется выделить второй транш на приобретение медицинской техники. Вопрос будет рассмотрен на областной Думе.Роман Бусаргин поручил зампреду Павлу Мигачеву вместе с подрядчиком проработать детальный план-график работ с завершением строительства до конца этого года. Напомним, эту задачу поставил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, по инициативе которого возводится новая больница.