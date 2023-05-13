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Губернатор Саратовской области: "Волга для всех, а не только для избранных"

Новости
Роман Бусаргин в своем телеграм-канале сообщил о необходимости открыть доступ к Волге для всех граждан.
Губернатор Саратовской области: "Волга для всех, а не только для избранных"


По словам губернатора области, доступ к Волге должен быть открыт для всех, однако, несмотря на это, некоторые категории граждан игнорируют данный факт: "Согласен со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, что подобная практика недопустима. Боремся с ней совместно с администрациями и прокуратурой", - подчеркнул Роман Бусаргин.

"Яркий пример - прибрежная часть Энгельса, где некоторые местные жители оградили выход к воде, организовав личные пляжи и причалы. Добровольно исправлять нарушения и открывать доступ к реке граждане отказываются. В связи с этим подаем на собственников земельных участков в суд. Только на сегодняшний момент направлено уже 8 таких заявлений.

Это и вопрос соблюдения закона, в котором закреплено право каждого гражданина иметь свободный доступ к водным объектам, и вопрос справедливости, уважения к своим землякам. Волга - это наша общая ценность, а не собственность избранных лиц.," - заявил губернатор.



Фото из телеграм-канала Романа Бусаргина