Губернатор Саратовской области: "Волга для всех, а не только для избранных"

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По словам губернатора области, доступ к Волге должен быть открыт для всех, однако, несмотря на это, некоторые категории граждан игнорируют данный факт: "Согласен со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, что подобная практика недопустима. Боремся с ней совместно с администрациями и прокуратурой", - подчеркнул Роман Бусаргин."Яркий пример - прибрежная часть Энгельса, где некоторые местные жители оградили выход к воде, организовав личные пляжи и причалы. Добровольно исправлять нарушения и открывать доступ к реке граждане отказываются. В связи с этим подаем на собственников земельных участков в суд. Только на сегодняшний момент направлено уже 8 таких заявлений.Это и вопрос соблюдения закона, в котором закреплено право каждого гражданина иметь свободный доступ к водным объектам, и вопрос справедливости, уважения к своим землякам. Волга - это наша общая ценность, а не собственность избранных лиц.," - заявил губернатор.