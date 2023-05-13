В Балашове за объекты благоустройства проголосовали более 12,5 тысяч жителей

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Общая площадь благоустраиваемой территории составляет около 18 тысяч квадратных метров. В текущем году на благоустраиваемой территории появятся детская площадка и площадки для подвижных игр; воркаут площадка; пергольный навес, раздевалки; вышка и помещение спасателей; пляжная игровая зона и дождевой сад; скамьи для отдыха и питьевые фонтанчики; променад; спуск в воду для маломобильных групп населения с навесом и раздевалкой; биотуалет; подпорные стенки и габионы; система видеонаблюдения.Отметим, что благоустройство территорий проводится не только по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.«В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» Президента Владимира Путина, каждый житель страны старше 14 лет может принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании и выбрать какой сквер, двор или другой участок муниципальной территории необходимо благоустроить, — отмечает министр строительства и ЖКХ Сергей Соколов. - Право решать, какие объекты благоустраивать, отдано горожанам».В Саратовской области реализация нацпроекта проходит под контролем Губернатора региона Романа Бусаргина.На сегодняшний день около 12,5 тысяч балашовцев уже отдали свой голос за объекты благоустройства.Напомним, что сроки проведения Всероссийского онлайн-голосования в текущем году - с 15 апреля по 31 мая включительно. Отдать свой голос можно:- на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;- на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета;- через приложение волонтёров, которые помогают жителям проголосовать в общественных местах на территории региона.